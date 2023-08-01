Три новые авиакомпании запускают прямые рейсы в Кишинев. Об этом сообщает администрация Международного аэропорта Кишинева, информирует point.md
В сообщении отмечается, что Southwind Airlines с 8 августа 2023 г. по 1 ноября 2023 г. будет выполнять чартерные рейсы из Международного аэропорта Кишинева в Анталию.
При этом подчеркивается, что связь с Анталией является одним из самых популярных направлений среди путешественников в регионе. Аэропорт Анталии напрямую связан с более чем 140 аэропортами – и в этом направлении также формируются удобные соединения через другие промежуточные пункты.
Также компания Israir يسراير будет выполнять регулярные прямые рейсы из аэропорта Кишинева в Тель-Авив с 29 октября 2023 года каждый понедельник, среду, четверг и воскресенье.
«Азербайджанские Авиалинии» - AZAL с 15 сентября 2023 года будут выполнять регулярные прямые рейсы в Баку, аэропорт им. Гейдара Алиева, каждый понедельник и пятницу.