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Три новые авиакомпании запускают прямые рейсы в Кишинев

Три новые авиакомпании запускают прямые рейсы в Кишинев

Три новые авиакомпании запускают прямые рейсы в Кишинев. Об этом сообщает администрация Международного аэропорта Кишинева, информирует point.md

В сообщении отмечается, что Southwind Airlines с 8 августа 2023 г. по 1 ноября 2023 г. будет выполнять чартерные рейсы из Международного аэропорта Кишинева в Анталию.

При этом подчеркивается, что связь с Анталией является одним из самых популярных направлений среди путешественников в регионе. Аэропорт Анталии напрямую связан с более чем 140 аэропортами – и в этом направлении также формируются удобные соединения через другие промежуточные пункты.

Также компания Israir يسراير будет выполнять регулярные прямые рейсы из аэропорта Кишинева в Тель-Авив с 29 октября 2023 года каждый понедельник, среду, четверг и воскресенье.

«Азербайджанские Авиалинии» - AZAL с 15 сентября 2023 года будут выполнять регулярные прямые рейсы в Баку, аэропорт им. Гейдара Алиева, каждый понедельник и пятницу.
  • Сегодня, 10:04
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