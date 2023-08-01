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Республика Молдова планирует экспортировать до 800 тыс. тонн пшеницы

Республика Молдова планирует экспортировать до 800 тыс. тонн пшеницы

В этом году Республика Молдова планирует экспортировать до 800 тыс. тонн пшеницы.Об этом сообщил Василе Шарбан, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

По его словам, экспортная цена составляет 4 лея за килограмм. В то же время после приостановки действия Черноморского зернового соглашения и активизации российских бомбардировок украинских портов ожидается увеличение объемов транзита зерна через страну, передает radiomoldova.md

В этом году в Республике Молдова будет собрано более 1,2 млн т пшеницы, что в два раза больше, чем необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны, заявил Василе Шарбан, статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. По его словам, от 600 до 800 тыс. т пшеницы будет предназначено для экспорта.

"Около 450 тыс. тонн предназначено для внутреннего потребления. Республика Молдова будет экспортировать от 600 до 800 тыс. тонн пшеницы. Цены в настоящее время низкие. То, что предлагается, например, в Румынии, в молдавских леях будет стоить около 4 леев за килограмм.

В Республике Молдова, к сожалению, цена упала до 3 леев за килограмм. Для нас это, опять же, парадокс, но мы не можем вмешиваться, потому что идут переговоры между покупателем и продавцом ", - сказал Василе Шарбан.

Василе Шарбан также отметил, что после приостановки Россией действия Черноморского соглашения об экспорте украинского зерна, а также усиления российских бомбардировок украинской портовой инфраструктуры объем украинского зерна может увеличиться.

Вопрос транзита и экспорта украинского зерна через территорию РМ будет обсуждаться в пятницу, 11 июля, представителями Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности и Европейского Союза на встрече в Галаце (Румыния).

На встрече также будет обсуждаться вопрос о помощи, которую могут получить молдавские фермеры.
  • Вчера, 21:02
  • DTV
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