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Во Львове эксгумируют останки советских солдат

Во Львове эксгумируют останки советских солдат

Во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат, чтобы освободить место для похорон украинских военных. Об этом пишет The Economist, информирует "Газета.ru"

Эксгумация проходит на мемориальном кладбище на Марсовом поле, где захоронены солдаты, погибшие во время Первой мировой войны и Второй мировой войны.

Отмечается, что власти решили воспользоваться местом военного мемориала, построенного при СССР. Уточняется, что еще недавно бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) хоронили в другой части кладбища, но вскоре места перестало хватать.

Уточняется, что в общей сложности будут эксгумированы останки 653 человек. По словам властей Львова, останки планируют перенести на другое кладбище.

В мае сообщалось, что памятник советским солдатам снесли в селе Заречье Стрыйского района Львовской области Украины. 3 мая также стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон, который упрощает процедуру демонтажа памятников и других сооружений, связанных с Российской Федерацией и СССР.
  • Сегодня, 09:08
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