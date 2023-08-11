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Подросток за рулём: смертельное ДТП в Каменке

Подросток за рулём: смертельное ДТП в Каменке
фото: mvdpmr.org

В Каменке 14-летний подросток сел за руль отцовского «БМВ» и поехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Это произошло около десяти вечера 11 августа на ул. Красная Бессарабия. В салоне вместе с ним находились два парня и две девушки в возрасте 14-15 лет.

Водитель не справился с управлением, иномарка совершила касательное столкновение с железобетонной опорой ЛЭП, выехала за пределы проезжей части. После этого врезалась в каменный забор частного дома и опрокинулась на бок, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Водитель и пассажиры получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в реанимацию Каменской центральной районной больницы. От полученных травм один из пассажиров умер.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.
  • Вчера, 20:49
  • DTV
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