В Каменке 14-летний подросток сел за руль отцовского «БМВ» и поехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Это произошло около десяти вечера 11 августа на ул. Красная Бессарабия. В салоне вместе с ним находились два парня и две девушки в возрасте 14-15 лет.
Водитель не справился с управлением, иномарка совершила касательное столкновение с железобетонной опорой ЛЭП, выехала за пределы проезжей части. После этого врезалась в каменный забор частного дома и опрокинулась на бок, сообщила пресс-служба МВД ПМР
Водитель и пассажиры получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в реанимацию Каменской центральной районной больницы. От полученных травм один из пассажиров умер.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.