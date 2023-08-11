фото: Sergey Supinsky, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр
Министерство обороны Украины утвердило образец летней женской военной формы. Об этом сообщила замминистра Анна Маляр, передаёт eadaily.com
Теперь женский летний полевой костюм официально поставлен на обеспечение в ВСУ, заявила она, отметив, что форма сшита в соответствии с учетом всех особенностей женской фигуры и удобна.
«Одним из преимуществ этого костюма является то, что его можно носить даже во время беременности, так как верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров», — отметила Маляр.
"Отныне женская летняя полевая форма официально поставлена на обеспечение", - указано в сообщении пресс-службы МО Украины, сообщает strana.today
Работа над внедрением женской полевой формы началась в 2022 году по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы – уполномоченной президента Украины по вопросам безбарьерности.
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок женской летней полевой формы в войска.
"Верю, что в новом униформе выполнять как боевые, так и тыловые обязанности, станет значительно комфортнее. Кстати, даже не во всех странах-членах НАТО, чей стандарт применяется для пошива. Да и вообще, женская военная форма долго не была повседневностью ни в одной стране. В США, к примеру, женщинам разрешено служить в армии с 1948 года и при этом только в 2009 году начали разработку и внедрение женской униформы. Лишь в 2011 году в американских вооруженных силах разработали именно женскую версию униформы, которая бы подходила по антропологическим параметрам. В израильской армии, где женщины также уже более 50 лет проходят обязательную срочную службу, женскую форму выдают не во всех подразделениях. Поэтому, можно смело говорить, что мы среди лидеров», - цитирует Алексея Резникова пресс-служба МО.
Кроме того, министр подчеркнул, что также продолжается работа над внедрением женского бронежилета.
"Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Идет их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, у наших защитниц будет возможность получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными", - сказал Резников.
В настоящее время в рядах ВСУ проходит службу около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на передних рубежах.