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В Молдове предлагают кардинальную меру для борьбы с пьяными водителями

В Молдове предлагают кардинальную меру для борьбы с пьяными водителями

Выпил за рулем - отдай автомобиль. В Молдове предлагают кардинальную меру для борьбы с пьяными водителями, пишет kp.md. По мнению полиции, это снизит вероятность того, что водитель вернется за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Как минимум не на чем будет ездить.

Полиция думает предложить ввести новый закон — конфисковывать автомобили у водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что предложение в парламент РМ вынесли ещё в 2021 году.

Лишился прав и подарил машину государству. Интересное предложение, больше страхов должно стать у любителей водить под градусом.
  • Вчера, 22:21
  • DTV
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