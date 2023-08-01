Выпил за рулем - отдай автомобиль. В Молдове предлагают кардинальную меру для борьбы с пьяными водителями, пишет kp.md. По мнению полиции, это снизит вероятность того, что водитель вернется за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Как минимум не на чем будет ездить.
Полиция думает предложить ввести новый закон — конфисковывать автомобили у водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что предложение в парламент РМ вынесли ещё в 2021 году.
Лишился прав и подарил машину государству. Интересное предложение, больше страхов должно стать у любителей водить под градусом.