На территории центрального городского пляжа Слободзеи 12 августа прошел открытый кубок по пляжному волейболу. Соревнования посвятили Дню молодёжи. Организатором выступило Слободзейское районное управление по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике.
В состязаниях приняли участие 14 команд из Слободзейского района, городов Тирасполь и Днестровск, сообщает пресс-служба местной госадминистрации.
За играми наблюдал начальник профильного управления Евгений Ненов.
Турнир проводился по действующим правилам Международной федерации FIVB. Главным судьёй был тренер-преподаватель по волейболу МОУ ДО «Слободзейская ДЮСШ № 1» Вячеслав Балан.
Соревнования по пляжному волейболу такого формата были организованы в городе впервые, однако учредители кубка надеются, что это станет доброй традицией ежегодного празднования дня молодёжи.
В результате упорной борьбы определились победители. Первое место заняла команда «Пляжник» из Днестровска в составе Дмитрия Стадника и Анастасии Сербул, на втором месте «Энергия» (Днестровск), в составе Валентина Шевчук и Ирины Лефтер, на третьем – команда «Legends» в составе Родиона Зимбельского и Татьяны Криворучко из Тирасполя.
Призёры соревнований были награждены дипломами и медалями соответствующих степеней. Команде-победителю вручён кубок.