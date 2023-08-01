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Первый открытый кубок по пляжному волейболу провели в Слободзее

Первый открытый кубок по пляжному волейболу провели в Слободзее
фото: slobodzeya.gospmr

На территории центрального городского пляжа Слободзеи 12 августа прошел открытый кубок по пляжному волейболу. Соревнования посвятили Дню молодёжи. Организатором выступило Слободзейское районное управление по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике.

В состязаниях приняли участие 14 команд из Слободзейского района, городов Тирасполь и Днестровск, сообщает пресс-служба местной госадминистрации.

За играми наблюдал начальник профильного управления Евгений Ненов.

Турнир проводился по действующим правилам Международной федерации FIVB. Главным судьёй был тренер-преподаватель по волейболу МОУ ДО «Слободзейская ДЮСШ № 1» Вячеслав Балан.

Соревнования по пляжному волейболу такого формата были организованы в городе впервые, однако учредители кубка надеются, что это станет доброй традицией ежегодного празднования дня молодёжи.

В результате упорной борьбы определились победители. Первое место заняла команда «Пляжник» из Днестровска в составе Дмитрия Стадника и Анастасии Сербул, на втором месте «Энергия» (Днестровск), в составе Валентина Шевчук и Ирины Лефтер, на третьем – команда «Legends» в составе Родиона Зимбельского и Татьяны Криворучко из Тирасполя.

Призёры соревнований были награждены дипломами и медалями соответствующих степеней. Команде-победителю вручён кубок.

Первый открытый кубок по пляжному волейболу провели в Слободзее

Первый открытый кубок по пляжному волейболу провели в Слободзее

Первый открытый кубок по пляжному волейболу провели в Слободзее
  • Вчера, 22:29
  • DTV
  • Просмотров: 34
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