фото:Zuma/ТАСС, город Лахайна на западной стороне острова Мауи принял на себя основную тяжесть огненного шторма
Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек, сообщил губернатор Джош Грин. Ранее было известно о 80 погибших. Пожары стали самыми смертоносными в США больше чем за 100 лет: в 2018 году при пожаре в городе Парадайс в Калифорнии погибли 85 человек, в 1918 году в городе Клоке в Миннесоте погибли сотни людей, передаёт kommersant.ru
фото: АР/ТАСС
Губернатор считает, что число жертв будет расти. «Это, безусловно, будет самое страшное стихийное бедствие, с которым когда-либо сталкивались Гавайи... Мы можем только ждать и поддерживать тех, кто выжил»,— сказал господин Грин (цитата по Associated Press).
"По приблизительным оценкам, потери приближаются к $6 млрд", - сказал он журналистам.
На острове Мауи повреждено или разрушено не меньше 2,2 тыс. зданий, 86% из них — это жилые дома. На острове продолжают действовать минимум два пожара, о погибших в них пока не сообщалось.
По данным полицейского управления Мауи, новый пожар, вспыхнувший в местечке Каанапали на западе острова, вынудил власти эвакуировать жителей, передаёт interfax.ru
Пожары на островах Мауи и Большом начались 8 августа из-за сухой и жаркой погоды и ураганного ветра. Некоторые очаги достигают 400 га. Уничтожены несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Сотни человек эвакуированы.