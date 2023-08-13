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В российский прокат выходит фильм о жизни молдавского чемпиона

В российский прокат выходит фильм о жизни молдавского чемпиона

В российский прокат скоро выйдет фильм «Крецул», основанный на реальных событиях — истории жизни дзюдоиста из Молдовы, который в 1997 попал в автокатастрофу и потерял зрение, но смог вернуться в большой спорт. Премьера фильма состоится на фестивале «Короче», который пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде. Фильм снимали в Молдове, России, Турции и Литве при поддержке министерства культуры РФ и Фонда поддержки культуры Совета Европы (Eurimages), сообщает newsmaker.md

Согласно описанию, который приводит «Кинопоиск» фильм основан на реальных событиях и рассказывает о спорте, дружбе и любви.

«Кишинев, 1997 год. Олег Крецул, чемпион Европы по дзюдо, только что вернулся с первых Олимпийских игр. Играет свадьбу и через три дня садится за руль и разбивается. Его молодая жена погибает. Олег выживает, но остается слепым. Без спорта, заработка, потеряв себя. Друг детства Виталий поможет Олегу вернуть смыслы, спорт, победы, буквально подставив ему свое плечо. Он узнает, что такое дружба, неотступничество и человеческая любовь. О том, что одна из главных побед — обрести друга», — так пишет о фильме «Кинопоиске».

Главный герой истории, действующий параолимпийский чемпион Европы по дзюдо (категория +90 кг), поделился трейлером фильма, написав, что с нетерпением ждет премьеры.

«Выйдет фильм, который мы с нетерпением ждем и с удовольствием посмотрим, потому что в его основу легли эпизоды из нашей с Виталием жизни. Самим интересно. Понимаю, что реакция будет у всех разная, но любопытство просто переполняет. Ждем!» — написал он в Facebook.

В российский прокат выходит фильм о жизни молдавского чемпиона

В российский прокат выходит фильм о жизни молдавского чемпиона
  • Сегодня, 10:28
  • DTV
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