ООН расследует факты жестокого обращения и плохого медицинского обслуживания в молдавских тюрьмах. В докладе Комитета ООН по правам человека отмечаются проблемы Молдовы в обеспечении безопасности заключенных и внедрении механизма информирования и расследования предполагаемых случаев пыток и жестокого обращения, а также проблема качественного медицинского обслуживания в пенитенциарной системе, сообщает jurnal.md ссылаясь на Promo-Lex.
Обозначенные проблемы требуют немедленных действий со стороны властей, чтобы пенитенциарная система выполняла свою важнейшую роль в исправлении и реинтеграции заключенных в соответствии с соблюдением прав человека. Promo-LEX подчеркнул трудности, с которыми сталкиваются заключенные, и важность доступа к услугам, которые минимизируют риски в этом смысле. В отчете подчеркивается необходимость устранения существующих неравенств и пробелов путем проведения политики, гарантирующей соблюдение основных прав человека.
Расследование фактов жестокого обращения может осуществляться путем проведения комплекса мероприятий.
Promo-LEX отмечает, что необходимо укреплять сеть специализированных прокуроров по борьбе с пытками. Несмотря на предыдущие заявления молдавского правительства, специализированные прокуроры нагружены неуместными задачами - расследованием дел, не связанных с жестоким обращением. В результате страдает как оперативность, так и беспристрастность специализированных прокуроров.
Что касается медицинского обслуживания в тюрьмах, Promo-LEX подчеркивает важность независимости медицинского персонала от тюремной администрации. Очень важно, чтобы они работали в соответствии с клиническими стандартами, без какого-либо вмешательства или давления.
По мнению юриста Promo-LEX Николеты Хрипливой, важно, чтобы все заинтересованные стороны - от властей до гражданских организаций - работали вместе и активно решали проблемы, обозначенные Комитетом ООН.
"Совершенно очевидно, что фрагментарный подход не работает и не будет работать в будущем. Обеспечение качественного медицинского обслуживания и учет международных рекомендаций - это лишь некоторые из необходимых шагов для обеспечения основных прав заключенных и построения более эффективной пенитенциарной системы", - заявила адвокат.
От правительства Молдовы ожидается подробная информация о мерах, принятых для улучшения условий содержания в тюрьмах и следственных изоляторах.
Кроме того, оно должно разъяснить проблемы, связанные с нехваткой персонала, в том числе медицинского, качеством медицинского обслуживания в местах лишения свободы, переполненностью тюрем и инцидентами с применением насилия между заключенными.