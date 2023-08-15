Мировое благосостояние домохозяйств в 2022 году впервые после финансового кризиса 2008 года снизилось на $11,3 трлн, до $454,4 трлн, на фоне инфляции и роста курса доллара, сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет Credit Suisse.
Исследование охватывает 5,4 млрд взрослых людей по всему миру, передает incrussia.ru
Основной спад пришелся на домохозяйства США и Европы, которые в совокупности потеряли $10,9 трлн. При этом в России в течение года наблюдался значительный рост благосостояния, несмотря на последствия санкций. Согласно отчету, в стране прибавилось 56 миллионеров.
В Латинской Америке благосостояние населения выросло на $2,4 трлн в связи с повышением курса валют по отношению к доллару на 6%.
«Рост благосостояния оказался устойчивым к пандемии Covid-19 и продолжал увеличиваться в течение 2021 года. Однако инфляция, повышение процентных ставок и обесценивание валют вызвали обратный эффект в 2022 году», — отметила руководительница отдела глобальной экономики и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Файд’гербе.
Эксперты UBS прогнозируют, что к 2027 году мировое благосостояние увеличится на 38%, до $629 трлн, а число миллионеров к этому времени может достигнуть 86 млн человек против 60 млн в 2022 году.
В 2022 году 1% самых богатых людей на планете владели почти половиной (44,5%) общего богатства человечества. При этом число долларовых миллионеров за прошлый год сократилось на 3,5 млн человек, до 59,4 млн.