Dnestr.TV

 
0

Благосостояние населения всего мира ухудшилось впервые за 15 лет

Благосостояние населения всего мира ухудшилось впервые за 15 лет
иллюстрация из интернета

Мировое благосостояние домохозяйств в 2022 году впервые после финансового кризиса 2008 года снизилось на $11,3 трлн, до $454,4 трлн, на фоне инфляции и роста курса доллара, сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет Credit Suisse.

Исследование охватывает 5,4 млрд взрослых людей по всему миру, передает incrussia.ru

Основной спад пришелся на домохозяйства США и Европы, которые в совокупности потеряли $10,9 трлн. При этом в России в течение года наблюдался значительный рост благосостояния, несмотря на последствия санкций. Согласно отчету, в стране прибавилось 56 миллионеров.

В Латинской Америке благосостояние населения выросло на $2,4 трлн в связи с повышением курса валют по отношению к доллару на 6%.

«Рост благосостояния оказался устойчивым к пандемии Covid-19 и продолжал увеличиваться в течение 2021 года. Однако инфляция, повышение процентных ставок и обесценивание валют вызвали обратный эффект в 2022 году», — отметила руководительница отдела глобальной экономики и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Файд’гербе.

Эксперты UBS прогнозируют, что к 2027 году мировое благосостояние увеличится на 38%, до $629 трлн, а число миллионеров к этому времени может достигнуть 86 млн человек против 60 млн в 2022 году.

В 2022 году 1% самых богатых людей на планете владели почти половиной (44,5%) общего богатства человечества. При этом число долларовых миллионеров за прошлый год сократилось на 3,5 млн человек, до 59,4 млн.
  • Сегодня, 09:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна