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В Одесской области от мобилизации получили бронь три тысячи работников

В Одесской области от мобилизации получили бронь три тысячи работников

С февраля 2023 года на территории Одесской области более 3 тысяч работников получили бронь на случай мобилизации. Власти определили более 180 предприятий, имеющих критическое значение для общины области, информирует edinaya-odessa.org

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал и.о. директора департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОВ Алексей Дмитренко.

"Областной военной администрацией определено более 180 предприятий, учреждений и организаций критически важными. Среди предприятий отраслей промышленности и торговли в Генштаб уже направлены на обработку списки военнообязанных работников 70 предприятий, из которых забронировано более 3,1 тысячи рабочих", — рассказал чиновник.

Он также подчеркнул, что главными условиями для бронирования есть отсутствие налогового долга и регулярная выплата заработной платы.

По состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось более 74 миллионов гривен задолженности по выплате зарплаты около 4 тысяч работников.

В Одессе может закрыться Украинский театр, потому что не может получить бронирование для военнообязанных актеров. Среди творческого состава театра осталось только девять мужчин, сообщает "Суспільне".

По данным издания, несмотря на многочисленные обращения в областной территориальный центр комплектования (ТЦК), театр не может получить бронирование для военнообязанных актеров. Актер и исполняющий обязанности главного режиссера Александр Самусенко рассказал, что треть творческого состава театра уже мобилизовано.
  • Сегодня, 10:09
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