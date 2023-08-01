Специалисты, имеющие высшее или среднее медицинское образование, стаж работы в медицинских учреждениях не менее 5 лет, могут продолжить свою трудовую деятельность в должности фармацевта в фармацевтических пунктах и аптечных киосках. Для этого им следует пройти специальную подготовку в виде получения дополнительного профессионального образования по направлению «Фармация», информирует NewsPMR.Com
Соответствующий порядок прохождения специальной переподготовки медицинских специалистов утвержден приказом Минздрава ПМР, который прошел согласование в Минпросвете ПМР.
Специалисты, допущенные к осуществлению фармацевтической деятельности на должности фармацевта, могут претендовать на получение сертификата специалиста по направлению «Фармация», а также на присвоение им квалификационных категорий по направлению «Фармация», предусмотренных законодательством ПМР для специалистов с высшим или средним профессиональным образованием по направлению «Фармация».
Согласно нормативу:
Специалисты, желающие работать в должности фармацевта, направляют в адрес организации профобразования заявку на прохождение обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки по направлению «Фармация» на следующий учебный год по установленной форме.
Начало реализации переподготовки определяется сроком комплектации учебной группы.
Продолжительность обучения для слушателей, имеющих начальное или среднее профессиональное образование, составляет: - не менее 5 месяцев в очной форме; - не менее 7 месяцев в очно-заочной (вечерней) форме получения образования; - не менее 9 месяцев в заочной форме.
При этом трудоемкость переподготовки составляет не менее 600 академических часов.
Продолжительность обучения для слушателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет: - не менее 5 месяцев в очной форме; - не менее 18 месяцев в очно-заочной (вечерней) форме; - не менее 24 месяцев в заочной форме. При этом трудоемкость переподготовки составляет не менее 1 000 академических часов.
Учебный процесс предусматривает следующие виды занятий: лекции, семинары, практические, лабораторные занятия, практика, стажировка.
По окончании обучения проводится итоговая аттестация, которая предусматривает комплексный подход к оценке уровня подготовленности слушателей на соответствие результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.
Итоговая аттестация должна включать контроль знаний, умений, навыков и компетенций по всему содержанию дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки по направлению «Фармация».
Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную образовательную программу профессиональной переподготовки по направлению «Фармация» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Фармация»