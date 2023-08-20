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В Европе и США рекордный дефицит дизельного топлива (ДТ). Об этом, 20 августа, сообщает «Нефть и Капитал».
По данным Bloomberg, запасы дизеля в мире приблизились к исторически самому низкому уровню и этих запасов может не хватить для преодоления зимнего периода, передает eadaily.com
«Нефть и Капитал» отмечает:
«Причин сложившейся критической ситуации несколько. Во-первых, Европа лишилась российского дизельного топлива из-за эмбарго. На снижение выработки ДТ повлиял и переход европейских заводов на легкие арабские сорта нефти, из которых вырабатывается меньшее количество дизеля, чем из тяжелых российских. А недостаток тяжелых сортов вызван теми же санкциями».
Кроме того, как считают аналитики, нехватка дизеля вызвана и повышенным внутренним спросом на это топливо в Китае, что привело к снижению экспорта ДТ из Поднебесной.
По данным «Wood Mackenzie», западноевропейские запасы ДТ продолжат снижение в ближайшие несколько месяцев, что приведет к критически низкому уровню запасов.
В США ситуация с дизелем тоже дефицитна, хотя и не столь критична. Проблема нехватки дизеля вызвана ремонтами на ряде НПЗ, а также ростом спроса из-за опасений нарушения работы нефтеперерабатывающих заводов из-за бушующего в США урагана «Хилари».
В этих условиях ряд стран, не связанных санкционными обязательствами, начал запасать ДТ быстрыми темпами. Так, если раньше Бразилия закупала дизель в США, то теперь место основного поставщика топлива заняла Россия, увеличив поставки на 25% - до 235 тыс. б/с.
Как отмечает «Нефть и Капитал»:
«Правда, судя по стремительно растущим ценам на ДТ в России, спасение мировой экономики от дизельного голода обходится стране недешево».