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США и Европа столкнулись с исторически рекордным дефицитом дизельного топлива

США и Европа столкнулись с исторически рекордным дефицитом дизельного топлива
Фото: Lusailnews.net

В Европе и США рекордный дефицит дизельного топлива (ДТ). Об этом, 20 августа, сообщает «Нефть и Капитал».

По данным Bloomberg, запасы дизеля в мире приблизились к исторически самому низкому уровню и этих запасов может не хватить для преодоления зимнего периода, передает eadaily.com

«Нефть и Капитал» отмечает:

«Причин сложившейся критической ситуации несколько. Во-первых, Европа лишилась российского дизельного топлива из-за эмбарго. На снижение выработки ДТ повлиял и переход европейских заводов на легкие арабские сорта нефти, из которых вырабатывается меньшее количество дизеля, чем из тяжелых российских. А недостаток тяжелых сортов вызван теми же санкциями».

Кроме того, как считают аналитики, нехватка дизеля вызвана и повышенным внутренним спросом на это топливо в Китае, что привело к снижению экспорта ДТ из Поднебесной.

По данным «Wood Mackenzie», западноевропейские запасы ДТ продолжат снижение в ближайшие несколько месяцев, что приведет к критически низкому уровню запасов.

В США ситуация с дизелем тоже дефицитна, хотя и не столь критична. Проблема нехватки дизеля вызвана ремонтами на ряде НПЗ, а также ростом спроса из-за опасений нарушения работы нефтеперерабатывающих заводов из-за бушующего в США урагана «Хилари».

В этих условиях ряд стран, не связанных санкционными обязательствами, начал запасать ДТ быстрыми темпами. Так, если раньше Бразилия закупала дизель в США, то теперь место основного поставщика топлива заняла Россия, увеличив поставки на 25% - до 235 тыс. б/с.

Как отмечает «Нефть и Капитал»:

«Правда, судя по стремительно растущим ценам на ДТ в России, спасение мировой экономики от дизельного голода обходится стране недешево».
  • Сегодня, 21:41
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