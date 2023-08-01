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В Молдове благоустроили воинское кладбище при содействии правительства Москвы

В Молдове благоустроили воинское кладбище при содействии правительства Москвы
Фото: Алексей Петрович/Facebook

Воинское кладбище в Молдове благоустроено при содействии правительства Москвы к 79-й годовщине освобождения республики от фашизма. Об этом сообщил председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович на своей странице в Facebook.

"При поддержке правительства Москвы полностью завершены строительные работы - установлены гранитные обелиски на 15 братских могилах, проложена аллея из тротуарной плитки и обустроены подходы к захоронениям", - написал Петрович. По его словам, силами поискового движения Молдовы была приведена в порядок и благоустроена прилегающая территория и памятный знак в честь погибших здесь уроженцев Казахстана, пишет ТАСС.

Воинское кладбище находится на территории мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Он был построен в 2004 году на месте кровопролитных боев на излучине Днестра по инициативе бывшего президента республики Владимира Воронина, а также поддержке правительства Москвы и ряда областей России, Белоруссии и Украины в память об 11 тыс. советских солдат, погибших здесь в ходе Ясско-Кишиневской операции.

На территории мемориального комплекса молдавские поисковики с воинскими почестями перезахоранивают останки советских солдат, которых находят в ходе экспедиций.

  • Сегодня, 21:49
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