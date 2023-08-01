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Музыканта Горана Бреговича не пустили в Молдову

Музыканта Горана Бреговича не пустили в Молдову

Музыканта Горана Бреговича и его группу не пустили в Молдову, где они должны были выступить на музыкальном фестивале Gustar, передает TV8 со ссылкой на организаторов мероприятия. Брегович подтвердил эту информацию в своем Instragram, передает rbc.ru.

«К сожалению, их не пустили в Республику Молдова, когда они уже приземлились в Международном аэропорту Кишинева», — сообщили организаторы.

Брегович заявил, что во въезде ему отказали без объяснения причин и он разочарован решением молдавских властей. По его словам, у него «никогда и нигде не было никаких трудностей» с гастролями.

TV8 пишет, что погранслужба Молдовы на момент публикации не ответила на запрос. МИД Сербии запросил разъяснения у молдавских коллег, передает RTS. Глава сербской дипломатии Ивица Дачич отметил, что Брегович выступал по всему миру и никогда не сталкивался с такими проблемами при посещении какой-либо страны.

«Мы были очень разочарованы, когда нас не пустили в Республику Молдова в аэропорту Кишинева без каких-либо официальных объяснений. Я много гастролировал со своими музыкантами по Европе и никогда нигде не сталкивался с трудностями. Мне очень нравится ваша страна, и я с удовольствием откликаюсь на возможность выступить в Молдове, особенно на таком красочном и уникальном фестивале, как Gustar. Мне очень жаль, что я был лишен радости и удовольствия предстать перед вами в этот раз», — отметили в коллективе.

Горан Брегович родился 22 марта 1950 года в Сараево (тогда Югославия, ныне — Босния и Герцеговина). Он известен своей по своей рок-группе Bijelo Dugme и написанием музыки к фильмам, в том числе для нескольких картин режиссера Эмира Кустурицы.

В апреле 2015 года несколько концертов Бреговича отменили на Украине. До этого Киев заявлял, что музыканту могут запретить въезд в страну из-за выступления в Крыму.
  • Сегодня, 21:59
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