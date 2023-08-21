В Тирасполе стремятся расширить сотрудничество с Россией на фоне усиливающегося политического и экономического давления Молдавии на Приднестровье. Об этом «Известиям» заявили в МИД ПМР.
«Для Приднестровья Российская Федерация — ключевой союзник и партнер, развитие отношений с которым — естественный приоритет внешней политики. Приднестровье заинтересовано в развитии сотрудничества настолько масштабно и глубоко, насколько готова сама российская сторона. Надеемся на положительный отклик, в том числе с учетом положений новой редакции Концепции внешней политики РФ, которая в изменившихся международно-политических обстоятельствах позволяет российской стороне действовать в Приднестровье более инициативно и энергично, без оглядки на запугивание и враждебные выпады извне», — заявили в МИДе республики, пишет eadaily.com
При этом в ответе ведомства подчеркивается, что со стороны Кишинева блокируется импорт ряда жизненно важных и социально значимых товаров, в том числе лекарств и медицинского оборудования, продуктов питания. Кроме того, приднестровским предприятиям ставятся финансовые и административные барьеры.
"Для Приднестровья Российская Федерация — ключевой союзник и партнер, развитие отношений с которым — естественный приоритет внешней политики. Поэтому независимо от конъюнктуры российско-молдавских отношений мы постоянно стремимся к усилению нашего взаимодействия, в основе которого лежит целый комплекс более чем из 80 двусторонних соглашений", — заявили в МИД ПМР.
На прошлой неделе молдавское правительство приступило к процессу экономической реинтеграции Приднестровья: в частности, в ПМР отмечают введение двойного таможенного оформления и дополнительных выплат в бюджет Молдовы для предприятий Приднестровья, работающих с внешними контрагентами.
Молдову в целом не устраивает ориентация Тирасполя на взаимодействие с Москвой. Действующий президент Майя Санду отказалась от контактов с российскими политиками, взяла курс на выход из соглашений в рамках СНГ. Кроме того, молдавские власти уже выслали часть российских дипломатов из страны.