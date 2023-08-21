Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье призвали расширить сотрудничество с Россией

В Приднестровье призвали расширить сотрудничество с Россией
фото: Goran Stanzl / ТАСС

В Тирасполе стремятся расширить сотрудничество с Россией на фоне усиливающегося политического и экономического давления Молдавии на Приднестровье. Об этом «Известиям» заявили в МИД ПМР.

«Для Приднестровья Российская Федерация — ключевой союзник и партнер, развитие отношений с которым — естественный приоритет внешней политики. Приднестровье заинтересовано в развитии сотрудничества настолько масштабно и глубоко, насколько готова сама российская сторона. Надеемся на положительный отклик, в том числе с учетом положений новой редакции Концепции внешней политики РФ, которая в изменившихся международно-политических обстоятельствах позволяет российской стороне действовать в Приднестровье более инициативно и энергично, без оглядки на запугивание и враждебные выпады извне», — заявили в МИДе республики, пишет eadaily.com

При этом в ответе ведомства подчеркивается, что со стороны Кишинева блокируется импорт ряда жизненно важных и социально значимых товаров, в том числе лекарств и медицинского оборудования, продуктов питания. Кроме того, приднестровским предприятиям ставятся финансовые и административные барьеры.

"Для Приднестровья Российская Федерация — ключевой союзник и партнер, развитие отношений с которым — естественный приоритет внешней политики. Поэтому независимо от конъюнктуры российско-молдавских отношений мы постоянно стремимся к усилению нашего взаимодействия, в основе которого лежит целый комплекс более чем из 80 двусторонних соглашений", — заявили в МИД ПМР.

На прошлой неделе молдавское правительство приступило к процессу экономической реинтеграции Приднестровья: в частности, в ПМР отмечают введение двойного таможенного оформления и дополнительных выплат в бюджет Молдовы для предприятий Приднестровья, работающих с внешними контрагентами.

Молдову в целом не устраивает ориентация Тирасполя на взаимодействие с Москвой. Действующий президент Майя Санду отказалась от контактов с российскими политиками, взяла курс на выход из соглашений в рамках СНГ. Кроме того, молдавские власти уже выслали часть российских дипломатов из страны.

  • Сегодня, 09:45
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна