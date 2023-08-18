Dnestr.TV

 
0

На Гавайях сообщили о тысяче пропавших без вести после пожаров

На Гавайях сообщили о тысяче пропавших без вести после пожаров
фото: REUTERS/U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Matthew A. Foster

Более 1 тысяч человек на гавайском острове Мауи числятся пропавшими без вести после пожаров. Поисковые работы продолжаются, 20 августа сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин в эфире телеканала CBS.

«Потребуется еще несколько недель. 85% [пострадавших] территорий были осмотрены. Теперь мы обследуем большие здания, что требует расчистки этажей и конструкций. На эти оставшиеся 15% могут уйти недели», — отметил он, передает iz.ru

Как указал Грин, на острове исторически сложилось так, что сирены включали только при приближении цунами, для пожаров же их не использовали. Впрочем, добавил он, такое оправдание не является приемлемым в сложившейся ситуации.

Ранее в этот день представитель спасательной службы Стивен Бьюн заявил, что природные пожары на Гавайях стали таким же потрясением для их жителей, как события 11 сентября 2001 года для всех Соединенных Штатов. 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в истории по числу жертв. Террористы-смертники захватили четыре самолета с пассажирами и направили их на здания в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайна. Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 110 человек.

Власти округа Мауи сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд. Пожары повредили или уничтожили более 2 тыс. строений, 86% из которых — жилые здания. В результате временное жилье понадобилось 4,5 тыс. человек.

  • Сегодня, 11:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна