фото: REUTERS/U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Matthew A. Foster
Более 1 тысяч человек на гавайском острове Мауи числятся пропавшими без вести после пожаров. Поисковые работы продолжаются, 20 августа сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин в эфире телеканала CBS.
«Потребуется еще несколько недель. 85% [пострадавших] территорий были осмотрены. Теперь мы обследуем большие здания, что требует расчистки этажей и конструкций. На эти оставшиеся 15% могут уйти недели», — отметил он, передает iz.ru
Как указал Грин, на острове исторически сложилось так, что сирены включали только при приближении цунами, для пожаров же их не использовали. Впрочем, добавил он, такое оправдание не является приемлемым в сложившейся ситуации.
Ранее в этот день представитель спасательной службы Стивен Бьюн заявил, что природные пожары на Гавайях стали таким же потрясением для их жителей, как события 11 сентября 2001 года для всех Соединенных Штатов. 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в истории по числу жертв. Террористы-смертники захватили четыре самолета с пассажирами и направили их на здания в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайна. Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 110 человек.
Власти округа Мауи сообщили, что ущерб, нанесенный островам лесными пожарами, составил $5,52 млрд. Пожары повредили или уничтожили более 2 тыс. строений, 86% из которых — жилые здания. В результате временное жилье понадобилось 4,5 тыс. человек.