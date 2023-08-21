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Сербия запросила у Молдовы объяснения

Сербия запросила у Молдовы объяснения
фото: newsmaker.md

Министерство иностранных дел Сербии обратилось к молдавским коллегам за разъяснениями по поводу инцидента с музыкантом Гораном Бреговичем, которого не пустили в страну. Об этом 21 августа сообщил глава сербского ведомства Ивица Дачич, передают сербские СМИ, передаёт РИА Новости.

Дачич отметил, что запрет «не соответствует традиционно дружественным отношениям между Сербией и Молдовой», добавив, что решение не пустить в страну Бреговича «вызвало крайне негативную реакцию сербского общества».

«Брегович выступал по всему миру и никогда не сталкивался с такими проблемами», — подчеркнул глава МИД Сербии.

Напомним, что накануне, 20 августа, организаторы фестиваля Gustar, который проходит в заповеднике Старый Орхей, сообщили, что запланированное на этот день выступление Бреговича не состоится, потому что его не пустили в Молдову.

После этого Пограничная полиция уточнила, что Бреговичу с 2022 года запрещен въезд в Молдову. В ведомстве также подчеркнули, что заранее предупредили об этом организаторов фестиваля, сообщает newsmaker.md

Что говорят в МИДЕИ о случае с Бреговичем

Представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) прокомментировали для Noi.md ситуацию с запретом на въезд на территорию Республики Молдова сербского музыканта Горана Бреговича.

«Мы находимся в контакте с Министерством иностранных дел Сербии. Это все, что я могу вам сказать на данный момент. Если будут какие-либо изменения, мы сообщим», – заявил для Noi.md Филипп Кожокару, представитель пресс-службы МИДЕИ.

  • Сегодня, 11:36
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