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Стартовал отборочный этап конкурса «Человек года - 2023» в номинации «Доброе дело»

Стартовал отборочный этап конкурса «Человек года - 2023» в номинации «Доброе дело»
фото: novostipmr.com

Минсоцзащиты ПМР объявляет о начале проведения отборочного этапа государственного конкурса «Человек года - 2023» в номинации «Доброе дело», сообщает пресс-служба ведомства.

Для участия в этой категории, необходимо:

активно участвовать в благотворительной деятельности;

добиться успехов в общественной жизни и социально значимых проектах;

участие в важнейших общественно значимых мероприятиях;

трудиться на благо общества и проявлять милосердие, человеколюбие в деятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам;

внести значительный вклад в решении важных социальных проблем общества.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября. Документы, поданные по истечении установленного срока, будут возвращены без рассмотрения.

Победитель отборочного этапа будет определен на заседании ведомственной экспертной комиссии при Министерстве по социальной защите и труду ПМР. Мероприятие пройдёт 17 октября.

  • Сегодня, 11:51
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