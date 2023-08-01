Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Стартовал отборочный этап конкурса «Человек года - 2023» в номинации «Доброе дело»
фото: novostipmr.com
Минсоцзащиты ПМР объявляет о начале проведения отборочного этапа государственного конкурса «Человек года - 2023» в номинации «Доброе дело», сообщает пресс-служба ведомства.
Для участия в этой категории, необходимо:
активно участвовать в благотворительной деятельности;
добиться успехов в общественной жизни и социально значимых проектах;
участие в важнейших общественно значимых мероприятиях;
трудиться на благо общества и проявлять милосердие, человеколюбие в деятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам;
внести значительный вклад в решении важных социальных проблем общества.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября. Документы, поданные по истечении установленного срока, будут возвращены без рассмотрения.
Победитель отборочного этапа будет определен на заседании ведомственной экспертной комиссии при Министерстве по социальной защите и труду ПМР. Мероприятие пройдёт 17 октября.
- Сегодня, 11:51
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.