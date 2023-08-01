Как сообщает пресс-служба МВД ПМР компания из нескольких семейных пар отдыхала у Днестра, в Бендерах, вечером 20 августа. Место красивое, но пляж не санкционирован. Отдыхающие весело проводили досуг, купались в реке. У берега кто-то установил мешки с песком – своеобразный трамплин. Один из мужчин с него прыгнул в реку, сильно ударился головой о дно. На поверхность воды он всплыл, раскинув руки и ноги: их парализовало.
Друзья побежали к спасателям, которые дежурили на городском пляже, что находится неподалёку. Сотрудники АСП оказали первую помощь пострадавшему, вызвали неотложку. Мужчину с подозрением на переломы шейных позвонков и тяжёлую спинномозговую травму госпитализировали в реанимацию. При детальном обследовании предварительный диагноз не подтвердился. Мужчине повезло, он чудом остался цел. Сейчас состояние 38-летнего пациента стабильное. Подвижность рук и ног постепенно восстанавливается.
Спасатели разобрали трамплин, песок из мешков высыпали.
Сотрудники ГУпЧС МВД ПМР в очередной раз напоминают: купание в несанкционированных и необследованных местах опасно. Это одна из главных причин гибели людей на воде