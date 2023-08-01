Dnestr.TV

 
0

Купание в несанкционированных и необследованных местах опасно

Купание в несанкционированных и необследованных местах опасно
фото: mvdpmr.org

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР компания из нескольких семейных пар отдыхала у Днестра, в Бендерах, вечером 20 августа. Место красивое, но пляж не санкционирован. Отдыхающие весело проводили досуг, купались в реке. У берега кто-то установил мешки с песком – своеобразный трамплин. Один из мужчин с него прыгнул в реку, сильно ударился головой о дно. На поверхность воды он всплыл, раскинув руки и ноги: их парализовало.

Друзья побежали к спасателям, которые дежурили на городском пляже, что находится неподалёку. Сотрудники АСП оказали первую помощь пострадавшему, вызвали неотложку. Мужчину с подозрением на переломы шейных позвонков и тяжёлую спинномозговую травму госпитализировали в реанимацию. При детальном обследовании предварительный диагноз не подтвердился. Мужчине повезло, он чудом остался цел. Сейчас состояние 38-летнего пациента стабильное. Подвижность рук и ног постепенно восстанавливается.

Спасатели разобрали трамплин, песок из мешков высыпали.

Сотрудники ГУпЧС МВД ПМР в очередной раз напоминают: купание в несанкционированных и необследованных местах опасно. Это одна из главных причин гибели людей на воде
  • Сегодня, 12:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна