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В Молдове зарегистрировали первый тяжелый случай аллергии на амброзию

В Молдове зарегистрировали первый тяжелый случай аллергии на амброзию

Первый случай тяжелой аллергической реакции на амброзию в 2023 году зарегистрирован в Молдове. 63-летний мужчина из Каушан поступил в больницу в тяжелом состоянии с признаками анафилактического шока, пишет kp.md ссылаясь на rupor.md. Он пас домашних животных в поле и случайно коснулся растений амброзии.

Из-за головных болей, общей слабости, одышки и зуда мужчина вызвал скорую помощь. Он страдает сердечно-сосудистой и аллергической патологией.

Бригада медиков оказала экстренную помощь на догоспитальном этапе с постоянным мониторингом жизненно важных показателей. После чего мужчину срочно доставили в Каушанскую районную больницу.

Врачи напоминают, что цветение амброзии в самом разгаре. В Молдове это растение распространено практически повсеместно.

Предупредительные меры:

– Сократите время пребывания на открытом воздухе в сезон цветения;

– Закрывайте окна днем:

– Смените одежду по приходе домой;

– Чаще мойте лицо и руки;

– Используйте кондиционеры с фильтрами;

– Носите маски, когда это необходимо.

К основным симптомам относятся:

– поражение слизистой оболочки носа и глаз (риноконъюнктивит), проявляющееся чиханием, зудом в области носа и глаз, покраснением и отеком слизистых, слезотечением;

– приступы бронхиальной астмы, кашель, затрудненное дыхание или хрип;

– поражение кожи крапивницей, зудом и болезненным отеком глубоких тканей, которое чаще поражает области вокруг рта, носа, глаз, половых органов и конечностей;

анафилактический шок – наиболее тяжелая форма аллергической реакции с внезапным началом, способная привести к летальному исходу вследствие обструкции дыхательных путей и необратимого сосудистого коллапса. Анафилактический шок требует неотложной медицинской помощи.

  • Сегодня, 13:33
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