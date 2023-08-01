Первый случай тяжелой аллергической реакции на амброзию в 2023 году зарегистрирован в Молдове. 63-летний мужчина из Каушан поступил в больницу в тяжелом состоянии с признаками анафилактического шока, пишет kp.md ссылаясь на rupor.md. Он пас домашних животных в поле и случайно коснулся растений амброзии.
Из-за головных болей, общей слабости, одышки и зуда мужчина вызвал скорую помощь. Он страдает сердечно-сосудистой и аллергической патологией.
Бригада медиков оказала экстренную помощь на догоспитальном этапе с постоянным мониторингом жизненно важных показателей. После чего мужчину срочно доставили в Каушанскую районную больницу.
Врачи напоминают, что цветение амброзии в самом разгаре. В Молдове это растение распространено практически повсеместно.
Предупредительные меры:
– Сократите время пребывания на открытом воздухе в сезон цветения;
– Закрывайте окна днем:
– Смените одежду по приходе домой;
– Чаще мойте лицо и руки;
– Используйте кондиционеры с фильтрами;
– Носите маски, когда это необходимо.
К основным симптомам относятся:
– поражение слизистой оболочки носа и глаз (риноконъюнктивит), проявляющееся чиханием, зудом в области носа и глаз, покраснением и отеком слизистых, слезотечением;
– приступы бронхиальной астмы, кашель, затрудненное дыхание или хрип;
– поражение кожи крапивницей, зудом и болезненным отеком глубоких тканей, которое чаще поражает области вокруг рта, носа, глаз, половых органов и конечностей;
– анафилактический шок – наиболее тяжелая форма аллергической реакции с внезапным началом, способная привести к летальному исходу вследствие обструкции дыхательных путей и необратимого сосудистого коллапса. Анафилактический шок требует неотложной медицинской помощи.