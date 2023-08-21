Всё чаще появляются сообщения о попытках вербовки граждан Приднестровья иностранными службами. Минцифры подготовило несколько рекомендаций о том, как защитить себя от манипуляций в интернете, сообщается на сайте ведомства
Цель вербовки иностранными спецслужбами приднестровских граждан – выполнение различных поручений, сбор интересующей информации, осуществление диверсий, провокаций и иных подрывных действий, направленных против Приднестровья.
Для привлечения людей к противоправным действиям агенты и представители иностранных организаций активно используют социальные сети. Ниже предложены несколько советов по информационной безопасности и цифровой гигиене:
Не отвечайте на сомнительные запросы в соцсетях. Проверяйте, есть ли у Вас общие друзья, анализируйте профиль незнакомца (посты, подписки, понравившиеся публикации).
Общаясь с незнакомыми людьми онлайн, мыслите критически, рассматривая собеседника как потенциального самозванца. Цель вербовщиков – войти к вам в доверие для последующего сбора информации и привлечения к противоправным действиям.
Не отвечайте на личные сообщения незнакомцев, которые предлагают на чем-то быстро заработать. Если кто-либо из знакомых делает вам заманчивое предложение по работе, наведите справки, прежде чем давать ответ.
Не соглашайтесь ни на какие встречи, на которые Вас приглашают в интернете.
Минимизируйте размещение в соцсетях личной информации как о себе, так и о близких вам людях. Помните, всё это может быть использовано против Вас.
С целью определения направления вербовки и подхода к конкретному человеку вербовщики ведут сбор максимально доступной необходимой информации (материальное положение, принадлежность к религии, национальность, политические взгляды, образование, социальный статус, круг общения, хобби и иные сведения).
Повышайте свою приватность регулярно обновляя её параметры в своих аккаунтах в социальные медиа.
Если под давлением или при иных обстоятельствах Вы были вынуждены дать согласие на сотрудничество, немедленно обратитесь в органы государственной безопасности ПМР: по телефону доверия (533) 5-70-70 или по электронному адресу anonymno@mgb.gospmr.org.