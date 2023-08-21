Dnestr.TV

 
0

Минцифры призывает соблюдать рекомендации по цифровой гигиене

Минцифры призывает соблюдать рекомендации по цифровой гигиене
иллюстрация из интернета

Всё чаще появляются сообщения о попытках вербовки граждан Приднестровья иностранными службами. Минцифры подготовило несколько рекомендаций о том, как защитить себя от манипуляций в интернете, сообщается на сайте ведомства

Цель вербовки иностранными спецслужбами приднестровских граждан – выполнение различных поручений, сбор интересующей информации, осуществление диверсий, провокаций и иных подрывных действий, направленных против Приднестровья.

Для привлечения людей к противоправным действиям агенты и представители иностранных организаций активно используют социальные сети. Ниже предложены несколько советов по информационной безопасности и цифровой гигиене:

Не отвечайте на сомнительные запросы в соцсетях. Проверяйте, есть ли у Вас общие друзья, анализируйте профиль незнакомца (посты, подписки, понравившиеся публикации).

Общаясь с незнакомыми людьми онлайн, мыслите критически, рассматривая собеседника как потенциального самозванца. Цель вербовщиков – войти к вам в доверие для последующего сбора информации и привлечения к противоправным действиям.

Не отвечайте на личные сообщения незнакомцев, которые предлагают на чем-то быстро заработать. Если кто-либо из знакомых делает вам заманчивое предложение по работе, наведите справки, прежде чем давать ответ.

Не соглашайтесь ни на какие встречи, на которые Вас приглашают в интернете.

Минимизируйте размещение в соцсетях личной информации как о себе, так и о близких вам людях. Помните, всё это может быть использовано против Вас.

С целью определения направления вербовки и подхода к конкретному человеку вербовщики ведут сбор максимально доступной необходимой информации (материальное положение, принадлежность к религии, национальность, политические взгляды, образование, социальный статус, круг общения, хобби и иные сведения).

Повышайте свою приватность регулярно обновляя её параметры в своих аккаунтах в социальные медиа.

Если под давлением или при иных обстоятельствах Вы были вынуждены дать согласие на сотрудничество, немедленно обратитесь в органы государственной безопасности ПМР: по телефону доверия (533) 5-70-70 или по электронному адресу anonymno@mgb.gospmr.org.

  • Сегодня, 21:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна