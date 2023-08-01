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Тотальная проверка автотранспорта и водителей

Тотальная проверка автотранспорта и водителей
фото: mvdpmr.org

В минувшие выходные, в ночь на 19 августа, во всех городах Приднестровья прошли рейдовые мероприятия ГАИ. Цель – обеспечение безопасности дорожного движения.

За несколько часов работы сотрудники ГАИ выявили 153 нарушения, виновных привлекли к админответственности. Чаще всего выявляли нарушения требований дорожных знаков или разметки, за это выписано 20 постановлений, у 19 водителей просрочен техосмотр транспортных средств, 16 автолюбителей отправились в поездку без страховки, 14 автомобилистов не были пристёгнуты ремнями безопасности. У девяти человек, управлявших автомобилями, нет на это права, сообщила пресс-служба МВД ПМР

За время рейда сотрудники ГАИ привлекли к ответственности семь водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. За повторное правонарушение одному из них грозит уголовная ответственность. Также задержан водитель, находившийся в наркотическом опьянении.

Нарушителей сотрудники ГАИ выявили и среди других участников дорожного движения. К административной ответственности привлечены 12 пешеходов, 18 велосипедистов, три из которых управляли двухколёсным транспортом в состоянии опьянения.

Подобные рейды и впредь будут проводиться регулярно.
  • Сегодня, 21:47
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