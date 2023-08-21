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В Молдове растет число случаев заражения COVID-19

В Молдове растет число случаев заражения COVID-19
фото из открытых источников

Национальное агентство общественного здоровья РМ сообщило 21 августа, что за последнюю неделю на территории страны было зарегистрировано 54 случая заболевания COVID-19, что в 2,16 раза больше, чем на предыдущей неделе.

Также за последнюю неделю увеличился процент положительных тестов, проведенных в этот период, с 0,59% до 1,22%, передает moldpres.md

В течение июля было зарегистрировано 95 случаев заболевания COVID-19, два из которых были в Приднестровье, что на 9,5% меньше, чем в июне 2023 года. В июле от COVID-19 умер 1 человек, смертность за указанный месяц составила 0,03 умерших на 100 тыс. населения, со снижением на 83,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе с 31 июля по 6 августа 2023 года было зарегистрировано 12 620 новых подтвержденных случаев COVID-19 и 107 смертей, о которых сообщили национальные органы, что представляет собой снижение на 35,7%.

А в Румынии наблюдается рост числа случаев COVID-19 с 501 до 837 случаев за последнюю неделю.

Эпидемиологи напоминают, что COVID-19 никуда не делся, а учитывая возросший поток на границе, выезд граждан и возвращение из отпуска, формирование групп детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях нужно не забывать о необходимости соблюдать основные защитные меры.

Среди них — физическая дистанция между людьми не менее одного метра, избегание мест скопления людей; соблюдение правил гигиены рук, гигиены дыхания; санитарных мероприятий на рабочем месте, с проветриванием закрытых помещений и обращением к семейному врачу при появлении первых симптомов инфекции COVID-19 (лихорадка, кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, мышечные боли).

По мнению специалистов, вакцинация против COVID-19 остается наиболее эффективным методом предотвращения серьезных случаев заболевания и смерти.
  • Сегодня, 22:14
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