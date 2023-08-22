Авария автоматической межпланетной станции «Луна-25» произошла из-за двигателя, который не отключился штатно. Причину крушения назвал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.
«В 14 часов 10 минут [19 августа] включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
Борисов отметил, что перед загрузкой аппарата на борт полетное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировали на наземном стенде.
Он также добавил, что переход станции на предпосадочную орбиту проходил в зоне радиосвязи, а специалисты знали все, что с ней происходило до аварии. Связь с аппаратом прервалась в 14 часов 57 минут, а попытки восстановить ее оказались неудачными. «Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — сказал Борисов.
Прерывание отечественной программы освоения Луны практически на полвека стало одной из причин неудачи миссии "Луна-25", прерывать программу снова нельзя ни в коем случае, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, сообщает ТАСС
"Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу, это было бы самое неверное решение. Я думаю, что опыт, негативный опыт прерывания лунной программы практически на 50 лет является основной причиной неудач. Нам приходится по сути дела по новой осваивать все технологии - конечно, на новом техническом уровне", - сказал он.
По словам главы Роскосмоса, 100%-ную гарантию успеха таких миссий дать нельзя - за последние четыре года неудачи при посадке на Луну потерпели миссии Индии, ОАЭ и Израиля. "Советскому Союзу и Соединенным Штатам в свое время потребовалось десятилетие, чтобы осуществить первые мягкие посадки", - добавил он.
Борисов подчеркнул, что Россия и в более тяжелых ситуациях изыскивала возможность проводить эксперименты такого рода - от них зависит не только международный престиж, но и обороноспособность и технологический суверенитет. "Каждая миссия подобного плана дает колоссальный толчок развитию науки и техники. И в этом безусловная ценность этих экспериментов", - подчеркнул глава госкорпорации.
Об аварийных миссиях
Более десяти аварийных миссий было запущено за время реализации советской лунной программы, и каждая из них становилась источником практического опыта для разработчиков космических аппаратов, заявил Борисов.
"Весь исторический опыт проведения таких сложных научных экспериментов сопровождался многочисленными авариями. С 58-го года, когда Советский Союз серьезно занимался лунной программой, до первой удачной мягкой посадки в 66-м году "Луны-9" произошло свыше 10 аварийных миссий, и каждая авария давала почву и практический опыт разработчикам. Только за счет использования новых технологий, современных методов моделирования можно снизить уровень этих аварии", - сказал он.
Глава Роскосмоса указал на то, что "бесценный опыт, который накопили наши предшественники в 60-70-е годы практически был потерян", поскольку прервалась смена поколений. Однако одним из достижений незавершившейся миссии "Луны-25" стало формирование нового коллектива, который учтет все ошибки. Борисов отметил, что такие миссии очень болезненно отражаются на коллективах разработчиков.
Напомним, 20 августа в «Роскосмосе» сообщили, что станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью и прекратила существование. Специалисты в течение двух дней пытались найти аппарат и восстановить связь, которая была потеряна 19 августа. Первая в истории современной России лунная миссия стартовала 11 августа. «Луну-25» несла средняя ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».