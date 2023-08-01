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Правоохранители Молдовы и Украины подписали соглашение о сотрудничестве

Правоохранители Молдовы и Украины подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали руководители Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы и Государственного бюро расследований Украины — Юлиан Русу и Алексей Сухачев. Церемония подписания прошла в Черновцах, передает point.md ссылаясь на infotag.md

Подписанием соглашения стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве по следующим приоритетным направлениям: обмен информацией о законодательстве, исследованиях и других материалах по вопросам предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, а также внутренних расследований; обмен передовым опытом по расследованию преступлений и проведению внутренних расследований; обмен знаниями о современных технологических решениях, инновациях, ИТ-приложениях и других инструментах, используемых каждым участником в борьбе с преступной деятельностью, сообщает noi.md

В целях обеспечения эффективного предупреждения и раскрытия преступных деяний Стороны намерены поощрять и поддерживать прямое сотрудничество путем реализации совместных проектов и мероприятий в соответствии со сроками и условиями, которые будут совместно согласованы.

Также, согласно положениям документа, участники будут гарантировать защиту полученной секретной информации, а при передаче и использовании информации ограниченного доступа будут применяться соответствующие организационные и технические меры для ее защиты от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения или любой другой незаконной обработки.

Соглашение заключено на неопределенный срок.
  • Сегодня, 08:36
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