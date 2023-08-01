Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем он снизился: в среднем на ребенка – на 1,32%; для трудоспособного населения – на 1,82%; для пенсионера – на 2,00%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума снизился на 1,80%.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за июль 2023 года составил 99,05% (июль 2022 г. – 100,49%), передаёт newspmr.com
По сравнению с июлем 2022 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: в среднем на ребенка – на 7,07%; для пенсионера – на 6,16%; для трудоспособного населения – на 5,56%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 5,65%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за июль 2023 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 2 049 руб. (2 087 руб. – в июне 2023 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 134 руб. (2 177 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 956 руб. (1 989 руб.);
- для пенсионеров – 1 620 руб. (1 653 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 2 015 руб. (2 042 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 749 руб. (1 770 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 185 руб. (2 215 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 906 руб. (1 941 руб.)
Как отметили в ведомстве, изменения величины прожиточного минимума в июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с текущими инфляционными и сезонными дефляционными процессами – снижением средней стоимости продовольствия, повышение цен на непродовольственные товары, а также ростом тарифов на услуги. Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,6% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,7%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,0%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.