Около 50 тыс. малоимущих семей получат ваучеры на покупку новой, более энергосберегающей бытовой техники. 80% стоимости техники покроют за счет средств программы, проводимой в Молдове ПРООН при финансовой поддержке ЕС, сообщает newsmaker.md
Правительство утвердило постановления для этой инициативы, протестированной в Молдове ПРООН в рамках программы «Устранение последствий энергетического кризиса в РМ», финансируемой Европейским союзом.
В частности, при получении ваучера на покупку энергоэффективной крупной бытовой техники (холодильник, электроплита, стиральная машина), программа покроет 80% стоимости техники. Остальные 20% должна будет заплатить семья-получатель ваучера.
Предложат также бесплатные ваучеры на покупку светодиодных ламп.
С помощью платформы «ЭкоВаучер», которую сейчас разрабатывают на основе «Информационной системы энергетической уязвимости», определят около 50 тыс. наиболее энергоуязвимых семей.
Общая стоимость программы — $5,8 млн.
Цель проекта — сокращение потребления электроэнергии за счет замены бытовой техники на более энергосберегающую технику, чтобы уязвимые потребители в конечном итоге платили меньше за потребление энергоресурсов.