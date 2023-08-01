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В Молдове 50 тыс. семей получат ваучеры на покупку энергоэффективной бытовой техники

В Молдове 50 тыс. семей получат ваучеры на покупку энергоэффективной бытовой техники

Около 50 тыс. малоимущих семей получат ваучеры на покупку новой, более энергосберегающей бытовой техники. 80% стоимости техники покроют за счет средств программы, проводимой в Молдове ПРООН при финансовой поддержке ЕС, сообщает newsmaker.md

Правительство утвердило постановления для этой инициативы, протестированной в Молдове ПРООН в рамках программы «Устранение последствий энергетического кризиса в РМ», финансируемой Европейским союзом.

В частности, при получении ваучера на покупку энергоэффективной крупной бытовой техники (холодильник, электроплита, стиральная машина), программа покроет 80% стоимости техники. Остальные 20% должна будет заплатить семья-получатель ваучера.

Предложат также бесплатные ваучеры на покупку светодиодных ламп.

С помощью платформы «ЭкоВаучер», которую сейчас разрабатывают на основе «Информационной системы энергетической уязвимости», определят около 50 тыс. наиболее энергоуязвимых семей.

Общая стоимость программы — $5,8 млн.

Цель проекта — сокращение потребления электроэнергии за счет замены бытовой техники на более энергосберегающую технику, чтобы уязвимые потребители в конечном итоге платили меньше за потребление энергоресурсов.
  • Сегодня, 08:55
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