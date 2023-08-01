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На саммите в Греции 11 стран приняли декларацию в поддержку Украины

На саммите в Греции 11 стран приняли декларацию в поддержку Украины
фото: Фото: EUROKINISSI

В ходе саммита в Греции Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины подписали лидеры 11 стран юго-восточной Европы. Об этом сообщает CNN Greece, передаёт korrespondent.net

Страны выразили свою твердую поддержку "независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Декларацию подписали президент Сербии Александар Вучич, президент Молдовы Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский, президент Черногории Яков Милатович, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, премьер-министр Косово Альбин Курти, глава Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский, премьер-министр Болгарии Николай Денков, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в присутствии президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен.

Как отмечается в документе, за пределами Западных Балкан Украина и Молдова, которые географически примыкают к странам-членам ЕС, разделяют общее европейское наследие, и "как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы были приняты как полноправные члены европейской семьи".

В декларации отмечается, что "законы и принципы, так долго способствовавшие стабильному и предполагаемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова стали свидетелями проявления разрушительных последствий ревизионизма".

"Мы согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и что все виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в документе.

Лидеры 11 стран выразили свою готовность поддерживать Украину и Молдову в осуществлении следующих шагов в процессе вступления (в ЕС), как только будут завершены необходимые реформы.
  • Сегодня, 10:25
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