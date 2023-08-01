В Приднестровье прибыла деталь для компьютерного томографа, установленного в Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны в Тирасполе.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР со ссылкой на руководителя госпиталя Дмитрия Чолак, сегодня рентгеновская трубка для томографа должна пройти процедуру растаможивания в таможенных органах ПМР, а затем поступит в медучреждение.
Уже к вечеру в Тирасполь приедут специалисты фирмы Siemens для установки и тестирования трубки, и в течение одного-двух дней аппарат возобновит работу.
Напомним, что на протяжении трёх месяцев Молдова блокировала транзит через свою территорию рентгеновской трубки для компьютерного томографа в Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны, выставляя неприемлемые требования политического характера.
Накануне глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил о том, что Молдова пропустила в Приднестровье деталь для томографа.