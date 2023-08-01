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Молдова пропустила в Приднестровье деталь для томографа

Молдова пропустила в Приднестровье деталь для томографа
фото: novostipmr.com

В Приднестровье прибыла деталь для компьютерного томографа, установленного в Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны в Тирасполе.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР со ссылкой на руководителя госпиталя Дмитрия Чолак, сегодня рентгеновская трубка для томографа должна пройти процедуру растаможивания в таможенных органах ПМР, а затем поступит в медучреждение.

Уже к вечеру в Тирасполь приедут специалисты фирмы Siemens для установки и тестирования трубки, и в течение одного-двух дней аппарат возобновит работу.

Напомним, что на протяжении трёх месяцев Молдова блокировала транзит через свою территорию рентгеновской трубки для компьютерного томографа в Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны, выставляя неприемлемые требования политического характера.

Накануне глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил о том, что Молдова пропустила в Приднестровье деталь для томографа.

  • Сегодня, 10:33
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