фото: Getty Images/Christopher Furlong Резервуары для воды на территории АЭС «Фукусима»
Начало сброса в океан очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1» планируется на 24 августа. Об этом во вторник, 22 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
«Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море», — объявил премьер-министр на заседании правительства, сообщает iz.ru
Он также отметил, что японские власти еще раз проверили готовность всех министерств и ведомств на случай непредвиденных ситуаций. Помимо этого, компания-оператор Tokyo Electric Power готова помочь осуществить безопасный сброс воды.
16 июля стало известно, что около 80% жителей Японии не доверяют решению сбросить воду с «Фукусимы-1». Также, как показали данные опроса, уровень одобрения правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за прошедший месяц снизился на 6,5%.
До этого, 7 июля, в Роспотребнадзоре заявили, что, вероятно, санитарный контроль при ввозе в Россию ряда товаров из Японии будет усилен, после того как она начнет сбрасывать в океан радиоактивную воду, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-1». В этот же день стало известно, что власти КНР запретили ввоз продуктов из 10 префектур Японии из-за решения Токио сбросить воду с АЭС. Также Китай усилит контроль и проверку сопроводительной документации для продуктов питания из других регионов Японии.
5 июля сообщалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.
В Южной Корее, где, несмотря на недавнее потепление связей с Токио, до сих пор действуют ограничения на импорт морепродуктов из Фукусимы и восьми других префектур, нынешние события тоже не вызвали особых восторгов. У стен японского посольства в Сеуле прошли акции протеста, некоторые из ее участников были в противогазах. А сами новости о сбросе воды с АЭС тут же вызвали ажиотажный спрос на морскую соль, рыбу и другие морепродукты и, как следствие, скачок цен на них.
В России также неоднократно выражали озабоченность тем, что действия Японии приведут к загрязнению наших акваторий. Как не раз подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, принимая решение о сбросе радиоактивной воды, «Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с РФ». В начале июня она отметила, что Москва «ни в чем заранее не обвиняет Токио», но настоятельно призывает «проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу».
«Серьезную озабоченность» намерениями властей в Токио ранее выражал и Форум тихоокеанских островов — межправительственная группа тихоокеанских островов, включающая Австралию и Новую Зеландию.
Одними из немногих, кто поддержал Японию, стали США — там отметили, что страна «прозрачна в своем решении» и, похоже, следует «общепринятым во всем мире стандартам ядерной безопасности».
Спокойно к этим событиям отнеслись и на Тайване. Совет по атомной энергии Тайваня, в частности, заявил, что количество высвобождаемого трития — а именно этот радиоактивный элемент пугает большинство в случае с «Фукусимой» — «ниже предела обнаружения, и воздействие на Тайвань будет минимальным».
Напомним, в марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Оказались затоплены подвальные помещения, системы энергоснабжения и аварийного охлаждения были выведены из строя. Это вызвало расплавление ядерного топлива в реакторах трех энергоблоков и взрыв смеси на первом, третьем и четвертом энергоблоках.
Было принято решение о ликвидации АЭС, при этом в резервуарах продолжает копиться вода, используемая для охлаждения поврежденных реакторов. Власти Японии утверждают, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий. Баки заполнены почти на 90%, вопрос о способах утилизации воды рассматривается с 2013 года.