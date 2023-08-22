Умер знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо. Об этом сегодня, 22 августа, сообщило агентство Ansa.
Певец и композитор, ветеран итальянской эстрады умер в возрасте 80 лет. Долгие годы Кутуньо лечился от онкологического заболевания, передаёт ТАСС
Он ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда был госпитализирован. Менеджер исполнителя Данило Манкузо сообщил, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».
Тото (настоящее имя - Сальваторе) Кутуньо начинал карьеру в 1960-х годах как барабанщик, затем увлекся джазом и игрой на фортепиано, начал писать песни. Основал коллектив Albatros, после распада группы выступал сольно. 15 раз участвовал в фестивале Сан-Ремо, в том числе с песней L'italiano (она же Lasciate Mi Cantare), которая стала его визитной карточкой (написана для Адриано Челентано, но тот отказался ее исполнять).
На счету маэстро около 20 альбомов. Он написал более 300 песен, многие из них вошли в репертуар Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и других исполнителей. Победитель конкурса «Евровидение-1990» в Загребе.
Советское телевидение впервые показало Кутуньо 1 мая 1984 в «Первомайском праздничном концерте», что вызвало его огромную популярность в СССР. В ноябре-декабре 1985-го Кутуньо впервые выступил с концертами в Москве и Ленинграде. С тех пор он неоднократно бывал с гастролями в России и бывших советских республиках. Последний раз 17 марта 2011 года дал концерт в Кремлёвском дворце съездов.