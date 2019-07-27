Очередной инцидент на воде произошёл сегодня, 22 августа, около пяти вечера в Бендерах на городском пляже.
Компания несовершеннолетних отдыхала на пляже. Ребята решили окунуться. В какой-то момент спасатели, дежурившие на берегу, заметили: один из подростков тонет (несколько раз юноша ушёл с головой под воду), сообщила пресс-служба МВД ПМР
Двое сотрудников аварийно-спасательного подразделения бросились на помощь.
Доплыли до тонущего и помогли выбраться на сушу. Спасатели помогли парню откашляться, так как он успел наглотаться воды.
С 15-летним подростком работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.