С 1 сентября вступает в силу ряд положений приказа Государственного таможенного комитета ПМР об электронном декларировании товаров, экспортируемых индивидуальными предпринимателями, которые ведут деятельность в форме крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ).
В этой связи пресс-служба ГТК ПМР разъясняет ряд моментов, связанных с прохождением данной процедуры.
Во-первых, предпринимателям, которые пользуются услугами специалистов ГУП «Таможенный брокер», на момент оформления товаров с использованием электронной таможенной декларации необходимо иметь действующий договор на оказание услуг.
Участникам внешнеэкономической деятельности, которые осуществляют электронное декларирование и заполняют декларации самостоятельно, нужно обратиться в ГТК ПМР для присоединения к информационной системе таможенных органов – заключить пользовательское соглашение, получить сертификаты, ключи доступа и так далее.
Во-вторых, поскольку процедура новая, то для того, чтобы свести время ожидания на пунктах пропуска к минимуму, ГТК настоятельно рекомендует заблаговременно формировать пакет документов и сведений в электронной форме и подавать электронную декларацию до прибытия грузов в зону таможенного контроля.
Кроме того, таможенный комитет обращает внимание экономических агентов на то, что, согласно действующему законодательству, декларант имеет право вывезти груз с территории ПМР в 10-дневный срок со дня выпуска товаров в соответствии с заявленной процедурой экспорта.
В-третьих, ГТК ПМР особо обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности на то, что при реализации порядка перехода на электронное декларирование таможенное оформление грузов временно будет производиться с 8:30 до 17:30 — в часы работы таможенных органов.
О дальнейших изменениях ГТК ПМР будет информировать заинтересованных участников ВЭД дополнительно.