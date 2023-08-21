23 августа бендерчане называют вторым Днем Победы. В этот день 79 лет назад Бендеры были освобождены войсками 3-го Украинского фронта. 4 месяца шли жестокие бои, в борьбе за освобождение свыше трех тысяч советских воинов отдали жизни в борьбе за освобождение города. Память о них увековечена на братском кладбище мемориального комплекса.
Трудным был путь к освобождению города на правом берегу Днестра. Бендеры освобождали в ходе двух военных операций – Одесской и Ясско-Кишиневской. Первое форсирование Днестра началось еще в апреле 44-го, сразу же после освобождения Тирасполя. Тогда были захвачены Варницкий и Кицканский плацдарм. Именно с него спустя четыре месяца началась знаменитая Ясско-Кишинёвская операция, принёсшая долгожданную свободу городу.
Начался праздничный день с митинга и церемонии возложения цветов на Мемориале воинской Славы, расположенного на площади Героев.
Вечером 23 августа в 18:00 часов на площади Освобождения состоится концерт, посвященный 79-й годовщине освобождения Бендер от немецко-фашистских захватчиков.
В течение дня пройдут выставка-реконструкция «Военный блиндаж периода Великой Отечественной войны» и турниры по шахматам.
Кроме того, можно будет посетить тематические выставки и экскурсии, организованные при участии Центральной детской библиотеки и Центральной городской библиотеки, а также местного Историко-краеведческого музея.
В 20:30 часов у Памятного знака на месте расстрела советских разведчиков в селе Протягайловка состоится Церемония возложения цветов. А в 21:00 часов возле памятника «Фонтан» с. Протягайловка будет организован показ художественного кинофильма, посвященного событиям Великой Отечественной войны. В сельском ДК пройдет выставка рисунков «Спасибо деду за Победу!»
Президент ПМР Вадим Красносельский обратился к бендерчанам по случаю Дня освобождения города
Публикуем текст обращения полностью:
«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и жители города Бендеры!
79 лет назад в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции Бендеры были освобождены от немецко-румынской оккупации, длившейся больше трех лет, сопровождавшейся массовыми репрессиями, угнетением местных жителей. 23 августа 1944 года Красная армия вошла в Бендеры, и город начал жить мирной жизнью.
Бессмертный подвиг советского солдата живет в сердцах благодарных поколений приднестровцев, помнящих о героических страницах истории нашего Отечества. Отважно сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, в едином порыве советские граждане объединились в борьбе против захватчиков и победили.
Велика и трагична цена освобождения: миллионы отдали свои жизни за свободу и независимость Родины.
Мы помним! Мы гордимся!
Вечная память погибшим! Вечная слава героям-освободителям!
Уважаемые ветераны! От всей души желаю вам и всем бендерчанам крепкого здоровья, мира и благополучия!»