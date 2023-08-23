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Южная Корея вышла на улицы против слива воды с японской АЭС «Фукусима» в океан

Южная Корея вышла на улицы против слива воды с японской АЭС «Фукусима» в океан
фото: скриншот eadaily.com

24 августа Япония начнет сбрасывать в Тихий океан очищенную радиоактивную воду с АЭС «Фукусима», на которой в 2011 году произошла радиационная авария максимального уровня. По Южной Корее прокатилась волна протестов, информирует eadaily.com

Сброс воды с «Фукусимы» в Тихий океан вызвал протесты по всей Южной Корее. Оппозиционная партия Южной Кореи и гражданские группы вышли на улицы, сообщает Reuters.

«Мы намерены возложить на правительство Юна (президент Юн Сок Ель) ответственность за невыполнение своих обязанностей», — заявил на собрании лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён, назвав план Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима» актом «террора».

Как отмечает агентство, общественность Южной Кореи по-прежнему обеспокоена планом сброса более 1 млн тонн очищенной радиоактивной воды, который начнется с 24 августа. По опросам, большинство людей волнуются по поводу морепродуктов и загрязнения океана. Media Research выяснила, что 62% опрошенных сократят или прекратят потребление морепродуктов, как только произойдет сброс.

МАГАТЭ одобрило сброс, заявив, что влияние на людей и окружающую среду будет минимальным. Министр иностранных дел Пак Чжин сообщил, что течения будут нести воду вдоль Северной и Южной Америки и берегов Южной Кореи она достигнет только через четыре года, содержа меньше радиоактивного трития, чем обычная морская вода. Однако заверения главы МИД не успокоили не только оппозиционных парламентариев.

Группы рыбохозяйственной отрасли планируют встретиться на этой неделе, чтобы рассмотреть ответные меры, направленные на смягчение ожидаемого резкого снижения потребления морепродуктов, пишет Reuters.

«Япония собирается принести необратимое бедствие в Южную Корею и страны Тихоокеанского региона», — заявил лидер оппозиционной Демократической партии.

Китай открыто выступил против сброса воды с «Фукусимы», назвав такой шаг «чрезвычайно эгоистичным».

Тем временем специализированный телеграм-канал RealAtomInfo сообщает, что Япония продолжает выяснять через МАГАТЭ отношения с Китаем и Россией по поводу слива воды в океан.

«В свежем документе японцы обвинили Китай в том, что его АЭС „Циньшань“ выпускает в море примерно в 10 раз больше трития, чем планируется от фукусимской воды в год. Что скажет китайское научное сообщество?», — RealAtomInfo отмечает, что японцы всеми силами продолжают уклоняться от аргументированного ответа на вопрос, почему воду с АЭС «Фукусима» нельзя продолжать хранить в баках на земле.

«Их ответ сводится к тому, что место на площадке для хранения заканчивается, а расширить площадку нельзя, так как рядом с ней будут храниться другие отходы от дезактивации территорий. Но никакой конкретики по использованию земельных участков рядом с аварийной станцией японцы не приводят», — пишет RealAtomInfo.

  • Сегодня, 16:10
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