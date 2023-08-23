Air Молдова вступила в процедуру ускоренной реструктуризации: долги превысили 2 млрд леев.
Согласно опубликованному в конце июля заключению суда по делам о неплатежеспособности, кредиторы Air Молдова предупреждены о том, что «срок подачи справки кредиторов о вступительном заявлении об ускоренной процедуре реструктуризации, а также срок регистрации заявления о приеме требований на имущество должника датирован 21 августа 2023 года». То есть, что срок уже прошел, сообщает agora.md со ссылкой на Mold-Street.
Согласно сообщению, кредиторы смогут ознакомиться с проектом плана ускоренной процедуры реструктуризации в офисе компании и у временного администратора.
Публичные данные показывают, что суд назначил двух временных администраторов: Лилиана Чобану и Ирину Селевестру. Представители авиакомпании не дали комментариев по этому поводу.
Рекордные убытки и долги
Между тем, были опубликованы финансовые результаты за прошлый год, которые показывают, что Air Молдова зафиксировала огромные убытки в размере 458 миллионов леев, что почти вдвое больше, чем в 2021 году и примерно на 43% больше, чем в 2020 году, когда ограничения, введенные во время COVID-19, привели к приостановке деятельности регулярных авиаперелетов в течение нескольких месяцев.
В прошлом году выручка авиакомпании составила 1,68 млрд леев, что примерно на 470 млн леев больше, чем в 2021 году. Несмотря на рост, Air Молдова впервые обогнали конкуренты из Fly One, выручка которых составила около 1,83 млрд леев, что вдвое больше, чем в 2021 году, а прибыль составила 40,4 млн леев.
Финансовые данные показывают, что в конце прошлого года текущие долги Air Молдова превысили 2 миллиарда леев, что более чем на полмиллиарда леев больше, чем в конце 2021 года и примерно на один миллиард больше, чем долги в конце 2018 года, последнего за год до приватизации.
Таким образом, в конце прошлого года компания имела отрицательный капитал в размере более 1,22 млрд леев.
С тех пор вряд ли ситуация улучшилась. Более того, публичные данные показывают, что если в марте 2023 года, до приостановки полетов, у Air Молдова не было долгов перед госбюджетом, то сейчас они достигли около 15 млн леев.
Что дает ускоренная процедура реструктуризации
Закон о несостоятельности предусматривает, что такая процедура применяется к должникам, испытывающим финансовые затруднения, и ее цель состоит в том, чтобы «защитить должника, испытывающего финансовые затруднения, чтобы он мог продолжать свою деятельность, сохранять работу и погашать свои долги, применяя план».
Согласно части (1) статьи 219 Закона, «должник, испытывающий финансовые трудности, имеет право обратиться в суд по делу о несостоятельности с уведомлением о начале переговоров с кредиторами касательно плана ускоренной внесудебной процедуры реструктуризации и запросить о приостановке исполнения взыскания на имущество должника в ходе переговоров на срок, не превышающий 2 месяцев».
Не позднее 3 рабочих дней со дня подачи искового заявления судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, в силу своих полномочий выносит определение об удовлетворении искового заявления и возбуждении ускоренной процедуры реструктуризации должника.
В рамках ускоренной процедуры реструктуризации должник может предотвратить неплатежеспособность путем внесудебного согласования плана с пострадавшими кредиторами, а также на период переговоров (который длится максимум 2 месяца) можно запросить приостановление отдельных исполнительных действий.
Закон предусматривает, что в случае успешных переговоров план подлежит утверждению судом по делам о несостоятельности и будет реализован.
Напомним, что ранее компания Air Moldova сообщила, что до 14 сентября включительно все полеты будут приостановлены. Пассажиры получат уведомления по электронной почте с информацией о возможности возврата денег и перебронирования