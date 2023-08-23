Dnestr.TV

 
0

Долги Air Молдова превысили 2 млрд леев

Долги Air Молдова превысили 2 млрд леев

Air Молдова вступила в процедуру ускоренной реструктуризации: долги превысили 2 млрд леев.

Согласно опубликованному в конце июля заключению суда по делам о неплатежеспособности, кредиторы Air Молдова предупреждены о том, что «срок подачи справки кредиторов о вступительном заявлении об ускоренной процедуре реструктуризации, а также срок регистрации заявления о приеме требований на имущество должника датирован 21 августа 2023 года». То есть, что срок уже прошел, сообщает agora.md со ссылкой на Mold-Street.

Согласно сообщению, кредиторы смогут ознакомиться с проектом плана ускоренной процедуры реструктуризации в офисе компании и у временного администратора.

Публичные данные показывают, что суд назначил двух временных администраторов: Лилиана Чобану и Ирину Селевестру. Представители авиакомпании не дали комментариев по этому поводу.

Рекордные убытки и долги

Между тем, были опубликованы финансовые результаты за прошлый год, которые показывают, что Air Молдова зафиксировала огромные убытки в размере 458 миллионов леев, что почти вдвое больше, чем в 2021 году и примерно на 43% больше, чем в 2020 году, когда ограничения, введенные во время COVID-19, привели к приостановке деятельности регулярных авиаперелетов в течение нескольких месяцев.

В прошлом году выручка авиакомпании составила 1,68 млрд леев, что примерно на 470 млн леев больше, чем в 2021 году. Несмотря на рост, Air Молдова впервые обогнали конкуренты из Fly One, выручка которых составила около 1,83 млрд леев, что вдвое больше, чем в 2021 году, а прибыль составила 40,4 млн леев.

Финансовые данные показывают, что в конце прошлого года текущие долги Air Молдова превысили 2 миллиарда леев, что более чем на полмиллиарда леев больше, чем в конце 2021 года и примерно на один миллиард больше, чем долги в конце 2018 года, последнего за год до приватизации.

Таким образом, в конце прошлого года компания имела отрицательный капитал в размере более 1,22 млрд леев.

С тех пор вряд ли ситуация улучшилась. Более того, публичные данные показывают, что если в марте 2023 года, до приостановки полетов, у Air Молдова не было долгов перед госбюджетом, то сейчас они достигли около 15 млн леев.

Что дает ускоренная процедура реструктуризации

Закон о несостоятельности предусматривает, что такая процедура применяется к должникам, испытывающим финансовые затруднения, и ее цель состоит в том, чтобы «защитить должника, испытывающего финансовые затруднения, чтобы он мог продолжать свою деятельность, сохранять работу и погашать свои долги, применяя план».

Согласно части (1) статьи 219 Закона, «должник, испытывающий финансовые трудности, имеет право обратиться в суд по делу о несостоятельности с уведомлением о начале переговоров с кредиторами касательно плана ускоренной внесудебной процедуры реструктуризации и запросить о приостановке исполнения взыскания на имущество должника в ходе переговоров на срок, не превышающий 2 месяцев».

Не позднее 3 рабочих дней со дня подачи искового заявления судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, в силу своих полномочий выносит определение об удовлетворении искового заявления и возбуждении ускоренной процедуры реструктуризации должника.

В рамках ускоренной процедуры реструктуризации должник может предотвратить неплатежеспособность путем внесудебного согласования плана с пострадавшими кредиторами, а также на период переговоров (который длится максимум 2 месяца) можно запросить приостановление отдельных исполнительных действий.

Закон предусматривает, что в случае успешных переговоров план подлежит утверждению судом по делам о несостоятельности и будет реализован.

Напомним, что ранее компания Air Moldova сообщила, что до 14 сентября включительно все полеты будут приостановлены. Пассажиры получат уведомления по электронной почте с информацией о возможности возврата денег и перебронирования
  • Сегодня, 16:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна