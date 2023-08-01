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Снова телефонные мошенники : тираспольчанки отдали все сбережения

Снова телефонные мошенники : тираспольчанки отдали все сбережения

Тираспольчанки 69 и 85 лет стали жертвами мошенников, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

По телефону аферисты сообщили женщинам, что их родственники виноваты в ДТП, пострадали они и другие участники аварии. В разговор включались «врач» и «правоохранитель». Говорили, что прямо сейчас нужны большие деньги на лечение и закрытие уголовного дела.

В итоге пенсионерки отдали курьерам все сбережения – в сумме более 70 тысяч рублей, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Пенсионерки связались со своими близкими лишь после того, как «сделки» состоялись и телефонные разговоры прервались. Когда выяснилось, что с родственниками всё в порядке, потерпевшие обратились в милицию.

МВД призывает граждан быть бдительными и не поддаваться ни на какие телефонные уговоры. Сразу прерывайте разговор, перепроверяйте информацию и ни в коем случае не передавайте никому деньги.

Напомним, что при МВД круглосуточно работает горячая линия: на номер 111 можно позвонить и сообщить об известных фактах мошенничества. Звонки бесплатные.

  • Сегодня, 16:53
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