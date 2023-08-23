Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев выступил на международном круглом столе, посвященном 15-летию признания Российской Федерацией Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба МИД ПМР
В мероприятии, состоявшемся в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, приняли участие глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев, экс-президенты республики Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, представитель МИД Абхазии Виктория Малания, главы официальных представительств братских республик Кавказа в ПМР Александр Ватаман и Виталий Янковский, представители органов власти, ученого и экспертного сообщества Приднестровья.
В своем выступлении Виталий Игнатьев отметил, что время, прошедшее с момента признания Абхазии и Южной Осетии, показало абсолютную верность решения России 26 августа 2008 года, которое стало рубежной вехой в процессе обретениями этими государствами международного признания своей независимости. При этом, по его мнению, борьба за права и интересы на мировой арене ни для Абхазии, ни для Южной Осетии, ни для Приднестровья не завершена и продолжается сегодня в условиях новых вызовов и угроз.
Говоря о ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики, глава внешнеполитического ведомства выделил ряд негативных факторов, связанных с блокированием международного переговорного процесса, отказом Молдовы от конструктивного диалога с Приднестровьем, реализацией РМ мер комплексного давления на ПМР, милитаризацией соседнего государства и утратой им части своего суверенитета.
В этих обстоятельствах, по словам дипломата, наступает «момент истины», когда необходимо чётко определяться с тем, как дальше развивать данное региональное пространство, сообщает пресс-служба МИД ПМР
«Мы считаем, что за почти тридцать три года раздельного существования Приднестровья и Молдовы произошли необратимые процессы, и сегодня говорить о каком-то урегулировании в рамках общего государственного пространства Молдовы и Приднестровья абсолютно безосновательно. Понятно, что мы совершенно разные государства, у нас разные общественно-политические формации, идентичность, геополитические векторы», – подчеркнул глава МИД ПМР.
В этом контексте он обратил внимание на тот факт, что Молдова в рамках акта провозглашения независимости юридически и фактически отказалась от Приднестровья.
«И не просто отказалась, но и обосновала свою государственность тем самым отказом от Приднестровья и правовых последствий создания МССР. Это важный момент. Именно по этой причине на протяжении более тридцати лет, когда мы ведём переговорный процесс, ни Кишинёв, ни другие международные участники не желают обсуждать политико-правовые основания независимости Приднестровья, боятся поднимать эти вопросы, имеющие очень большое значение для того, чтобы определиться с настоящим и будущим, исходя из универсальных принципов», – отметил Министр.
Виталий Игнатьев охарактеризовал это как яркий пример проявления двойных стандартов, констатировав, что Приднестровье при поддержке своих зарубежных партнеров, включая Абхазию и Южную Осетию, продолжит двигаться по пути обретения международного признания в соответствии с объективными политико-правовыми предпосылками и волей приднестровского народа.