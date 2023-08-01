Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила о рекордном за последние 12 лет росте мировых цен на рис. Как сообщает CNBC, причины резкого роста цен — неурожай из-за неблагоприятных погодных условий и решения властей Индии запретить экспорт риса, информирует newsmaker.md
Согласно индексу ФАО, за последний год цены на рис выросли на 19,7% — до 129,7 пункта, самого высокого значения с сентября 2011 года. Самый резкий рост цен зафиксировали в Тайланде.
В отчете организации отмечается, что роль в этом сыграли неурожай во Вьетнаме и опасения по поводу потенциального воздействия неблагоприятных погодных условий на будущие урожаи. Кроме того, власти Индии, на долю которой приходится более 40% мировой торговли рисом, запретили экспортировать все сорта риса, кроме басмати.
При этом в организации опасаются, что ситуация может ухудшиться и предсказывают очередной скачок цен на рис осенью этого года, если другие страны начнут вводить экспортные ограничения.