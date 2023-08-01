С начала нового учебного года в средней школе населенного пункта Борисовка Одесской области обучение будут официально проводить на румынском языке, отказавшись от синтагмы "молдавский язык".
Это событие стало премьерой для Украины и одновременно ответом на просьбу соседнего государства — Румынии, со ссылкой на g4media.ro сообщает unimedia.info
Согласно образовательному плану на 2023/2024 учебный год, принятому педагогическим советом единогласно, учебное заведение переходит на двуязычное обучение — на родном языке национального меньшинства и на украинском языке — в соответствии с новым законодательством Украины.
Впервые за последние 25 лет состоялся возврат к синтагме "румынский язык", которая оставалась действующей до 1998 года в результате подписания договора о дружбе с Румынией. Изменения произошли в связи с требованием родителей старшеклассников и в соответствии с распоряжениями Министерства образования и науки Украины.
Вскоре после этого Национальный совет румын Украины, объединяющий 20 общественных организаций и СМИ из Черновицкой, Закарпатской, Одесской и Киевской областей, направил школы Одесской области, где учатся на молдавском языке, призыв последовать примеру средней школы в Борисовке.
В настоящее время на территории Украины около 5000 детей продолжают обучаться или проходят отдельный курс молдавского языка в соответствующих школах, но лишь в школе Борисовки, начиная с сентября, занятия будут проводить на румынском языке.
Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку просил своего украинского коллегу Дениса Шмыгаля, находившегося с официальным визитом в Бухаресте, признать отсутствие молдавского языка.