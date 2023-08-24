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Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Оператор атомной электростанции "Фукусима-1", компания ТЕРСО, начал сброс воды в океан, эту процедуру в прямом эфире транслировали ведущие японские телекомпании.

Японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), передаёт ТАСС

Работы были начаты в соответствии с изначальным планом, поскольку погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные. Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега через построенный подводный туннель. Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. В соответствии с планом работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.

Всего в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции будет слито около 31,2 тыс. тонн очищенной от радиации жидкости.

TEPCO в связи с началом сброса открыла специальный раздел на своем сайте, где публикуются оперативные данные о проведении работ, в том числе результаты замеров уровня радиационного фона.

Ситуация на АЭС

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.

Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны некоторых стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать процесс на постоянной основе - специалисты агентства за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.

Выбранный Токио вариант утилизации с АЭС «Фукусима» воды, содержащей тритий, небезопасен, в перспективе возможно накопление радиоактивных веществ в морской среде и их попадание в пищу человека с морепродуктами, предостерегает японский эксперт из центра ядерной информации, передаёт РИА Новости

Как сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Приморью, в регионе усилили радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии после сообщений о намерении начать сброс воды с "Фукусимы".

В свою очередь, представитель краевого министерства ГО и ЧС подчеркнул, что ситуация не окажет влияния на регион, уровень радиации в воде контролируется, и поводов для беспокойства нет.

Китай потребовал прекратить сброс воды с "Фукусимы"

Китай выступает решительно против сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", требует, чтобы Япония прекратила эти "ошибочные действия", заявило в четверг министерство иностранных дел КНР, сообщает РИА Новости

"Несмотря на серьезные сомнения и возражения со стороны международного сообщества, японское правительство 24 августа начало в одностороннем порядке осуществлять сброс загрязненной в результате аварии на АЭС "Фукусима" воды в море. Китай выступает решительно против этого и резко осуждает это, уже сделал японской стороне строгое представление и требует прекратить эти ошибочные действия", - говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел КНР.

В ведомстве отметили, что авария, которая произошла на "Фукусиме" 12 лет назад, уже привела к серьезной катастрофе и большому количеству выбросов вредных веществ в океан. "Японская сторона не должна причинять вторичный вред как местному населению, так и народу во всем мире, исходя из личных интересов", - отметили в ведомстве.

Там также отметили, что правительство Японии не предоставило доказательств законности решения о сбросе загрязненной воды в море.
"Японская сторона переложила риски на весь мир, передала боль последующим поколениям, стала разрушителем экологической среды и глобальным загрязнителем океана", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД также сообщили, что Китай примет необходимые меры для поддержания безопасности пищевых продуктов и здоровья китайского народа.

  • Сегодня, 09:07
  • DTV
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