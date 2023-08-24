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Житель Львовской области отсудил 20 тысяч за незаконную мобилизацию

Житель Львовской области отсудил 20 тысяч за незаконную мобилизацию
фото из интернета

Во Львовской области зафиксирован первый случай, когда мужчина опротестовал через суд незаконное задержание с последующим вручением повестки, а также отсудил у государства Украины 20 тыс. гривен (около 500 долларов США).

Городской районный суд Львовской области постановил взыскать из государственного бюджета Украины 20 тыс. гривен компенсации из-за незаконных действий работников полиции, информирует eadaily.com

Полицейские придрались к мужчине, обвинив его в переходе улицы в неположенном месте, задержали и надели наручники, а потом доставили в фильтрационный центр, где ему вручили повестку о мобилизации в ВСУ.

Как указано в решении суда, вынесенном в августе 2023 года, утром 5 октября 2022 года в Городке Андрей Ц. гулял со своей собакой, когда его остановили полицейские. Сам Андрей Ц. заявил, что правоохранители угрожали ему вручением повестки, обвинили его в том, что он нарушил ПДД (перешел дорогу за пределами перехода). На Андрея Ц. одели наручники и доставили в фильтрационный центр, где мужчине выписали повестку в военкомат, а после этого отвезли в райотдел полиции.

Но житель Львовской области оказался не робкого десятка и опротестовал протокол об административном нарушении в суде.

На самом деле речь идет о незаконной попытке вручить повестку о призыве, просто территориальный центр комплектации Городка (так официально называется военкомат) привлек для этого местную полицию.

Вот полицейские и задержали мужчину под надуманным предлогом, а потом доставили к «охотникам за головами» из военкомата. По всей Украине таких случаев зафиксированы сотни, а на деле речь идет о тысячах случаев незаконного вручения повесток. Поэтому решение Городокского суда — общественно важный случай, ведь судья показала, что бороться с беззаконием можно, даже если в незаконной мобилизации участвуют полицейские.

  • Сегодня, 10:16
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