Во Львовской области зафиксирован первый случай, когда мужчина опротестовал через суд незаконное задержание с последующим вручением повестки, а также отсудил у государства Украины 20 тыс. гривен (около 500 долларов США).
Городской районный суд Львовской области постановил взыскать из государственного бюджета Украины 20 тыс. гривен компенсации из-за незаконных действий работников полиции, информирует eadaily.com
Полицейские придрались к мужчине, обвинив его в переходе улицы в неположенном месте, задержали и надели наручники, а потом доставили в фильтрационный центр, где ему вручили повестку о мобилизации в ВСУ.
Как указано в решении суда, вынесенном в августе 2023 года, утром 5 октября 2022 года в Городке Андрей Ц. гулял со своей собакой, когда его остановили полицейские. Сам Андрей Ц. заявил, что правоохранители угрожали ему вручением повестки, обвинили его в том, что он нарушил ПДД (перешел дорогу за пределами перехода). На Андрея Ц. одели наручники и доставили в фильтрационный центр, где мужчине выписали повестку в военкомат, а после этого отвезли в райотдел полиции.
Но житель Львовской области оказался не робкого десятка и опротестовал протокол об административном нарушении в суде.
На самом деле речь идет о незаконной попытке вручить повестку о призыве, просто территориальный центр комплектации Городка (так официально называется военкомат) привлек для этого местную полицию.
Вот полицейские и задержали мужчину под надуманным предлогом, а потом доставили к «охотникам за головами» из военкомата. По всей Украине таких случаев зафиксированы сотни, а на деле речь идет о тысячах случаев незаконного вручения повесток. Поэтому решение Городокского суда — общественно важный случай, ведь судья показала, что бороться с беззаконием можно, даже если в незаконной мобилизации участвуют полицейские.