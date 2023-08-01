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Маск решил подать в суд на фонд Сороса

Маск решил подать в суд на фонд Сороса
Коллаж: M. Popow / Patrick Pleul / Global Look Press.

Владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск сообщил о намерении подать в суд на фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ) финансиста Джорджа Сороса за попытки добиться ограничений свободы путем распространения дезинформации о якобы участившихся высказываниях на почве ненависти в соцсетях, передаёт ТАСС

"Именно. X подаст судебный иск, чтобы остановить это. Жду не дождусь, когда начнется разбирательство!" - написал бизнесмен в среду на своей странице в X.
Его комментарий был опубликован в ответ на публикацию статьи журналиста Бена Скаллана, в которой утверждается, что финансируемые фондом Сороса* организации продвигают политику цензуру в Ирландии и Шотландии.

Как утверждается в материале, НПО, включая "Открытое общество", добиваются возможности проводить полицейские обыски в домах уличенных в использовании "языка ненависти" и проверять принадлежащие им носители информации, включая личные телефоны и компьютеры.

Основанием для таких мер, говорится в материале Скаллана, является насаждаемый организациями Сороса и политиками тезис о якобы росте числа преступлений на почве ненависти среди местного населения в этих регионах. Как пишет журналист, «целью распространения дезинформации, разжигающей ненависть, является оправдание драконовских мер по подавлению свободы слова».

Маска и Сороса связывает давняя история неприязни. В мае бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что Сорос ненавидит все человечество, и сравнил его с Магнето — антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов «Люди Икс».

Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «евромайдан» в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.

  • Сегодня, 10:27
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