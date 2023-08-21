В Бендерах начались проверки готовности школ к началу нового учебного года. Специальная комиссия уже осмотрела Бендерский теоретический лицей и коррекционную школу, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.
В рамках подготовки к началу нового учебного года в кабинетах лицея за счёт средств городского бюджета покрасили стены, в некоторых классах заменили крышки парт.
За счёт Фонда капитальных вложений отремонтировали фасад. Обустроили в лицее и спортивную площадку. Теперь тут есть современное футбольное поле с искусственным покрытием, резиновая беговая дорожка и уличные тренажёры.
В коррекционной школе тоже всё обновили: побелили и покрасили. За счёт средств Фонда капвложений привели в порядок двор и площадку для торжественных мероприятий, заменив асфальт на плитку. Отремонтировали фасад. Сейчас строители делают цоколь и отмостку.
Как сообщил официальный сайт городской госадминистрации, в Бендерах для текущих ремонтных работ в школах и детских садах подрядчиков не нанимают.
Все работы выполняет специализированная строительная группа при Управлении народного образования - это городской пилотный проект, который реализуется не первый год.