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Air Moldova официально лишена сертификата на полеты

Air Moldova официально лишена сертификата на полеты
фото: соцсети, единственный самолет, который все еще находится в управлении компании Air Молдова, находится на техническом обслуживании

Орган гражданской авиации Молдовы официально лишил авиакомпанию сертификата эксплуатанта, сообщает kp.md

Сертификат эксплуатанта – это документ, подтверждающий право эксплуатанта выполнять коммерческие воздушные перевозки.

В Органе гражданской авиации Молдовы обратили внимание на то, что единственный самолет, который все еще находится в управлении компании Air Молдова, находится на техническом обслуживании, а работы, которые были запланированы на апрель, до сих пор не завершены. Отмечается, что срок действия сертификата летной годности самолета истек 21 августа.

"При отсутствии действующего сертификата летной годности, подтверждающего работоспособность воздушного судна, авиакомпания не может иметь сертификат эксплуатанта. Таким образом, по запросу оператора ОГА приостановил сертификат эксплуатанта Air Moldova до 31 октября 2023 года", – уточнили в Органе гражданской авиации.

Столкнувшийся с финансовыми трудностями авиаперевозчик приостановил полеты с 2 мая. Тогда в компании сообщили, что пытаются через суд добиться разрешения провести ускоренную реструктуризацию и избежать банкротства. В Air Moldova добавили, что провели переговоры с инвестором, который готовый вложить в компанию $50 млн и решить ее финансовые проблемы.

Ранее счета Air Moldova были заблокированы из-за разбирательств с предполагаемыми нарушениями при ее приватизации в 2018 году Civil Aviation Group.

Лидер правящей в Молдове Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Air Moldova контролируется оппозиционным политиком Иланом Шором и высказался против финансовой поддержки предприятия.

Со своей стороны Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой - обанкротить сектор воздушного транспорта.

  • Вчера, 16:07
  • DTV
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