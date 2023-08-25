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Трамп стал первым в истории США президентом с магшотом

Трамп стал первым в истории США президентом с магшотом
фото: магшот,Fulton County Sheriff's Office

Американский экс-лидер Дональд Трамп стал первым за всю историю Соединенных Штатов президентом — бывшим или настоящим, — которого сфотографировали при аресте, так называемый его магшот распространил офис шерифа округа Фултон. Об этом сообщает CNN, информирует gazeta.ru

Телеканал со ссылкой на источники в команде бывшего главы государства заявляет, что Трамп специально решил не улыбаться, чтобы выглядеть на снимке «вызывающе».

25 августа Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям по делу о попытке рэкетирскими методами попытаться выиграть выборы в штате Джорджия. Позже он прибыл в тюрьму округа Фултон, чтобы пройти через формальную процедуру ареста.

Во время ареста бывший лидер прошел стандартную процедуру: полицейские измерили его рост и вес, а также сняли отпечатки пальцев, после чего Трампа освободили под залог в $200 тыс. Он находился в тюрьме около 20 минут.

Арест Трампа в Джорджии стал четвертым за год случаем, когда экс-президент сдался федеральным властям или властям штата, уточняет CNN.

Перед вылетом из Атланты бывший американский президент заявлял, что невиновен, а дело против него является вмешательством в выборы.

Первый за 2,5 года пост Трампа взорвал Twitter

Первый с 2021 года пост экс-президента США Дональда Трампа в соцсети Х (экс-Twitter) набрал 16 миллионов просмотров за час после публикации, пишет РИА Новости

По данным статистики, за первый час после публикации пост Трампа набрал более 80 тысяч комментариев, более 143 тысяч репостов и более 335 тысяч лайков. В публикации экс-президент США выложил свой тюремный снимок (магшот), добавив туда подписи "вмешательство в выборы", "никогда не сдавайся" и ссылку на свой сайт.

Последний перед этим пост политика в Twitter был опубликован 8 января 2021 года.

Трамп стал первым в истории США президентом с магшотом
скриншот: Twitter-аккаунт @realDonaldTrump

Президент США Джо Байден одновременно с процедурой ареста экс-президента Дональда Трампа написал в социальной сети о том, какой сегодня "отличный день", чтобы пожертвовать на его предвыборную кампанию.

"Кстати, пришло в голову, что сегодня отличный день, чтобы пожертвовать на мою кампанию", - написал в соцсети Х (экс-Twitter) Байден, когда его потенциальный соперник на выборах 2024 года находился в тюрьме.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
  • Сегодня, 09:16
  • DTV
  • Просмотров: 42
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