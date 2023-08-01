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Власти Молдовы вновь хотят ввести ограничения для наличных денег

Власти Молдовы вновь хотят ввести ограничения для наличных денег

Минфин Молдовы придумал новые правила для наличных расчетов. Соответствующий законопроект опубликован на particip.gov.md, и замечания и предложения к документу ведомство принимает до 28 августа.

При этом профессиональное сообщество бухгалтеров Contabil News уже раскритиковало проект, а свыше 1500 человек подписали петицию с требованием его пересмотреть, сообщает kp.md со ссылкой на yellowpages.md

Как следует из пояснительной записки, законопроект о ведении наличных расчетов направлен на создание нормативной базы, регулирующей правила ведения наличных расчетов и предусматривающей возможность реализации эффективных и соразмерных мер по снижению рисков совершения правонарушений в сфере наличных денег.

По мнению авторов проекта, это окажет положительное влияние на экономическое развитие, обеспечит повышение прозрачности и безопасности за счет расширения возможностей мониторинга и борьбы с уклонением от уплаты налогов, борьбы с негативным фактором возникновения недобросовестной конкуренции.

Законопроект касается в основном юридических лиц, физлиц, ведущих независимую деятельность, а также физлиц, покупающих квартиру или автомобиль.

Вот основные положения документа:

заранее назначенные лица обязаны сдавать обслуживающим их операторам платежных услуг все излишки наличных денег, превышающие минимальные требования для расчетов, в течение ближайших 3 рабочих дней, за некоторыми исключениями;

неограниченные расчеты наличными деньгами допустимы в следующих случаях: оплата труда и другие выплаты, вытекающие из трудовых отношений; исполнение обязательств перед банками; расчеты с госучреждениями и органами власти; залоги, гарантии, другие выплаты по уголовным делам в пользу госучреждений и органов власти; погашение налоговых обязательств, платежей, штрафов в государственный бюджет страны;

выдача наличных денег из кассы организации допустима при определенных условиях, а за их несоблюдение предусмотрены санкции;

комиссии, взимаемые за безналичные расчеты, снижены, например, за операции между физическими лицами они не могут превышать 0,1% от суммы операции, осуществляемой путем кредитного перевода, в том числе при снятии наличных.

Отметим, что максимальная сумма, в которой допускаются расчеты наличкой, не должна превышать 100 тыс. леев в месяц или в год, в зависимости от того, с кем и в какой области ведутся расчеты, а в случае покупки недвижимости или транспортного средства — 300 тыс. леев.

В свою очередь в группе Contabil News назвали законопроект вредным и ограничивающим предпринимательскую деятельность. Бухгалтерское сообщество дало отрицательное заключение на проект Закона о наличных расчетах.

В частности они отметили, что некоторые статьи, касающиеся наличных расчетов (ст. 3, 5, 7 и 8) взяты из закона, отмененного в 2021 году. Кроме того, они считают, что новые ограничения на наличные деньги — это лобби в пользу банков, но не в пользу государства, находящегося в экономическом упадке, а лимит наличных денег не пересматривался уже 20 лет.

Еще одно замечание касается «непомерных штрафов за совершенно незначительные нарушения, что фиксирует тотальный диктат над экономикой».

В частности, штрафы могут составлять от 500 до 5000 леев, или определенный процент от суммы, превышающей установленный максимум.
  • Сегодня, 09:40
  • DTV
  • Просмотров: 32
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