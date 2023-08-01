Минфин Молдовы придумал новые правила для наличных расчетов. Соответствующий законопроект опубликован на particip.gov.md, и замечания и предложения к документу ведомство принимает до 28 августа.
При этом профессиональное сообщество бухгалтеров Contabil News уже раскритиковало проект, а свыше 1500 человек подписали петицию с требованием его пересмотреть, сообщает kp.md со ссылкой на yellowpages.md
Как следует из пояснительной записки, законопроект о ведении наличных расчетов направлен на создание нормативной базы, регулирующей правила ведения наличных расчетов и предусматривающей возможность реализации эффективных и соразмерных мер по снижению рисков совершения правонарушений в сфере наличных денег.
По мнению авторов проекта, это окажет положительное влияние на экономическое развитие, обеспечит повышение прозрачности и безопасности за счет расширения возможностей мониторинга и борьбы с уклонением от уплаты налогов, борьбы с негативным фактором возникновения недобросовестной конкуренции.
Законопроект касается в основном юридических лиц, физлиц, ведущих независимую деятельность, а также физлиц, покупающих квартиру или автомобиль.
Вот основные положения документа:
заранее назначенные лица обязаны сдавать обслуживающим их операторам платежных услуг все излишки наличных денег, превышающие минимальные требования для расчетов, в течение ближайших 3 рабочих дней, за некоторыми исключениями; неограниченные расчеты наличными деньгами допустимы в следующих случаях: оплата труда и другие выплаты, вытекающие из трудовых отношений; исполнение обязательств перед банками; расчеты с госучреждениями и органами власти; залоги, гарантии, другие выплаты по уголовным делам в пользу госучреждений и органов власти; погашение налоговых обязательств, платежей, штрафов в государственный бюджет страны;
выдача наличных денег из кассы организации допустима при определенных условиях, а за их несоблюдение предусмотрены санкции;
комиссии, взимаемые за безналичные расчеты, снижены, например, за операции между физическими лицами они не могут превышать 0,1% от суммы операции, осуществляемой путем кредитного перевода, в том числе при снятии наличных.
Отметим, что максимальная сумма, в которой допускаются расчеты наличкой, не должна превышать 100 тыс. леев в месяц или в год, в зависимости от того, с кем и в какой области ведутся расчеты, а в случае покупки недвижимости или транспортного средства — 300 тыс. леев.
В свою очередь в группе Contabil News назвали законопроект вредным и ограничивающим предпринимательскую деятельность. Бухгалтерское сообщество дало отрицательное заключение на проект Закона о наличных расчетах.
В частности они отметили, что некоторые статьи, касающиеся наличных расчетов (ст. 3, 5, 7 и 8) взяты из закона, отмененного в 2021 году. Кроме того, они считают, что новые ограничения на наличные деньги — это лобби в пользу банков, но не в пользу государства, находящегося в экономическом упадке, а лимит наличных денег не пересматривался уже 20 лет.
Еще одно замечание касается «непомерных штрафов за совершенно незначительные нарушения, что фиксирует тотальный диктат над экономикой».
В частности, штрафы могут составлять от 500 до 5000 леев, или определенный процент от суммы, превышающей установленный максимум.