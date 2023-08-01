Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева с широкой делегацией Фонда им. Генриха Бёлля.
Фонд, созданный в Германии в 1987 году, осуществляет и поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, прав человека и международного диалога.
Общаясь с немецкими экспертами, Виталий Игнатьев подробно рассказал об исторических аспектах развития территории Приднестровья, политико-правовых предпосылках образования Приднестровской Молдавской Республики, молдо-приднестровском конфликте, формировании миротворческого механизма и начале переговорного процесса. Он также объяснил, почему неприемлемо использовать термин «Транснистрия» в отношении Приднестровья, сообщает пресс-служба МИД ПМР
После выступления Министр ответил на широкий круг вопросов представителей Фонда Бёлля, касавшихся ситуации в сфере безопасности, внешней политики и экономического развития ПМР, текущих взаимоотношений с Республикой Молдова.
Говоря о перспективах урегулирования молдо-приднестровского конфликта, Виталий Игнатьев подчеркнул, что на сегодняшний день существует два субъекта – Приднестровье и Молдова, которые являются двумя разными государствами, каждое из которых имеет свою собственную идентичность.
«Де-факто процесс урегулирования уже произошел, уже есть эти два субъекта. Соответственно нужно де-юре определить формулу взаимоотношения между ними. Мы считаем, что это может быть договор о дружбе, мире и сотрудничестве между Приднестровьем и Молдовой для того, чтобы поставить точку в этом конфликте», – отметил дипломат.
фото: mid.gospmr.org
О рабочей встрече с делегацией США
Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Александра Стецюка с делегацией Посольства США в РМ в составе советников по политическим вопросам Марка Мотылески и Эндрю Фримана.
фото: mid.gospmr.org
Основной акцент в ходе дискуссии был сделан на текущей ситуации в переговорном процессе. Замглавы МИД ПМР констатировал, что молдавская сторона продолжает уклоняться от конструктивного диалога, одновременно усиливая комплекс мер давления на Приднестровье.
В этом контексте он обратил внимание на негативные тенденции в сфере свободы передвижения, связанные с разрушением механизма ПРТС и фактическим выходом РМ из договоренности по ОСАГО, расширение инструментария уголовного преследования приднестровских должностных лиц и граждан вследствие принятия в Молдове т.н. «закона о сепаратизме», а также препятствование импорту в ПМР социально значимых товаров, включая лекарства, медицинское оборудование и продукты питания.
В рамках общения Александр Стецюк подчеркнул востребованность дипломатической поддержки переговорного процесса со стороны международных участников урегулирования. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости активизации диалога между Приднестровьем и Молдовой, в том числе на уровне экспертов сторон.