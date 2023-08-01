Dnestr.TV

 
0

Виталий Игнатьев провел встречу с делегацией Фонда Бёлля

Виталий Игнатьев провел встречу с делегацией Фонда Бёлля
фото: mid.gospmr.org

Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева с широкой делегацией Фонда им. Генриха Бёлля.

Фонд, созданный в Германии в 1987 году, осуществляет и поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, прав человека и международного диалога.

Общаясь с немецкими экспертами, Виталий Игнатьев подробно рассказал об исторических аспектах развития территории Приднестровья, политико-правовых предпосылках образования Приднестровской Молдавской Республики, молдо-приднестровском конфликте, формировании миротворческого механизма и начале переговорного процесса. Он также объяснил, почему неприемлемо использовать термин «Транснистрия» в отношении Приднестровья, сообщает пресс-служба МИД ПМР

После выступления Министр ответил на широкий круг вопросов представителей Фонда Бёлля, касавшихся ситуации в сфере безопасности, внешней политики и экономического развития ПМР, текущих взаимоотношений с Республикой Молдова.

Говоря о перспективах урегулирования молдо-приднестровского конфликта, Виталий Игнатьев подчеркнул, что на сегодняшний день существует два субъекта – Приднестровье и Молдова, которые являются двумя разными государствами, каждое из которых имеет свою собственную идентичность.

«Де-факто процесс урегулирования уже произошел, уже есть эти два субъекта. Соответственно нужно де-юре определить формулу взаимоотношения между ними. Мы считаем, что это может быть договор о дружбе, мире и сотрудничестве между Приднестровьем и Молдовой для того, чтобы поставить точку в этом конфликте», – отметил дипломат.

Виталий Игнатьев провел встречу с делегацией Фонда Бёлля
фото: mid.gospmr.org

О рабочей встрече с делегацией США

Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Александра Стецюка с делегацией Посольства США в РМ в составе советников по политическим вопросам Марка Мотылески и Эндрю Фримана.

Виталий Игнатьев провел встречу с делегацией Фонда Бёлля

Виталий Игнатьев провел встречу с делегацией Фонда Бёлля
фото: mid.gospmr.org

Основной акцент в ходе дискуссии был сделан на текущей ситуации в переговорном процессе. Замглавы МИД ПМР констатировал, что молдавская сторона продолжает уклоняться от конструктивного диалога, одновременно усиливая комплекс мер давления на Приднестровье.

В этом контексте он обратил внимание на негативные тенденции в сфере свободы передвижения, связанные с разрушением механизма ПРТС и фактическим выходом РМ из договоренности по ОСАГО, расширение инструментария уголовного преследования приднестровских должностных лиц и граждан вследствие принятия в Молдове т.н. «закона о сепаратизме», а также препятствование импорту в ПМР социально значимых товаров, включая лекарства, медицинское оборудование и продукты питания.

В рамках общения Александр Стецюк подчеркнул востребованность дипломатической поддержки переговорного процесса со стороны международных участников урегулирования. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости активизации диалога между Приднестровьем и Молдовой, в том числе на уровне экспертов сторон.
  • Сегодня, 10:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна